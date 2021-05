PS5 sta per ricevere un nuovo survival horror con inquadratura fissa

Sarà presto disponibile su PS5 (e PS4) Outbreak Endless Nightmares, un nuovo capitolo della serie survival horror roguelike.

Il gioco, che ripercorre lo stesso filone del recente Resident Evil Village anche se con un pizzico di gaming hardcore in più, sarà disponibile dal 19 maggio in esclusiva console PlayStation.

Una vena horror psicologica, e non solo, che Village ha esplorato in una porzione limitata del suo gioco che non a caso abbiamo apprezzato particolarmente.

Il franchise di Capcom si sta muovendo verso una direzione più aperta, ad ogni modo, come puntualizzato dal villaggio che dà il nome alla sua ultima iterazione.

Evan Wolbach, fondatore di Dead Drop Studios, ha presentato Outbreak Endless Nightmares con un post su PlayStation Blog pubblicato oggi.

Nel post, Wolbach – unico sviluppatore all’opera sul titolo – ha illustrato alcune caratteristiche del progetto, nuovo capitolo di una saga ormai stabilita similmente a quella di Resident Evil che omaggia.

Stavolta, però, l’IP si prepara a fare un salto di qualità con un’avventura di 10+ ore, animazioni realizzate in alta qualità con motion capture, livelli generati semi-proceduralmente, accesso a tre visuali – una prima persona, una in terza persona e l’altra, tradizionale, con camera fissa («è una lettera d’amore ai survival horror retro»)- un’esperienza coop splitscreen migliorata, e un sistema di loot e crafting approfondito.

Avrete anche accesso a una visuale tattica libera da utilizzare per perlustrare l’ambiente in cerca di pericoli: attivando questa modalità, tutto il gioco si bloccherà.

I giocatori potranno scegliere tra sei sopravvissuti, ognuno con una storia, abilità ed equipaggiamento unici, che potranno migliorare le loro statistiche e continueranno a migliorare le proprie statistiche con 15 diversi vantaggi esclusivi.

Leggiamo ancora su PlayStation Blog:

«Con il passare del tempo, sbloccherete più stanze dell’ospedale e scoprirete che la vostra base, la zona in cui potete fare rifornimento e potenziare il vostro personaggio, continuerà ad espandersi. Queste stanze conterranno scorte essenziali e vi daranno accesso a numerosi PNG, che potranno offrirvi empori, costumi alternativi, nuovi dungeon (chiamati Anomalie) e altro ancora! Ogni volta che entrerete in un’anomalia, dovrete affrontare un percorso a ostacoli generato in modo semiprocedurale e pieno di orrori. Potrete esplorare molti ambienti diversi, incappare in nuove trappole spaventose e combattere creature grottesche».

Su PS5 in particolare sono promessi caricamenti da pochi secondi e pure meno, grazie alla velocità dell’SSD di nuova generazione, oltre ad una risoluzione in 4K nativo.

Il feedback aptico del controller DualSense sarà sfruttato fin dal day one, ma in un futuro aggiornamento verranno introdotti ulteriori miglioramenti per supportare la resistenza del grilletto e nuove funzionalità attive in combattimento o durante l’esplorazione.

Una PS5 che si conferma una piattaforma favorevole ai survival horror, come testimoniato dai dati di vendita di Resident Evil Village al lancio.

Ma anche un immaginario difficile da arricchire ultimamente: a dimostrazione di ciò, le accuse di plagio mosse a Capcom da un regista horror.

L’altra storica IP del genere, invece, che dice? Silent Hill pareva pronto a farsi risentire quest’estate ma, all’ultimo momento, Konami si è tirata fuori dall’E3 2021.