Il prossimo horror del papà di Silent Hill sarà “terribile” (ma in senso buono)

Una recente intervista del fondatore di Bokeh Game Studio ci ha svelato nuovi dettagli sul prossimo titolo horror di Keiichiro Toyama, il creatore del primo capitolo di Silent Hill.

Nonostante non sia più al lavoro sulla storica saga, sembra che il suo prossimo gioco avrà una struttura molto simile a quella vista in Silent Hill, in quanto dovrebbe essere in grado di sconvolgere i giocatori.

Che le intenzioni del prossimo gioco di Toyama fossero quelle era evidente già dalla prima immagine del gioco condivisa, decisamente inquietante e ciò che ci aspetterebbe da un titolo della saga.

Non sappiamo però ancora quando uscirà, ma il creatore ha promesso che piacerà ai fan dei suoi precedenti giochi, alzando dunque le aspettative.

Il prossimo gioco di Keiichiro Toyama sarà 'terribile'.

In un’intervista rilasciata a Famitsu (via Siliconera), il fondatore dello studio di sviluppo, Kazunobu Sato, ha avuto modo di parlare brevemente del prossimo horror di Toyama.

Sato ha esordito sottolineando come l’idea di Keiichiro Toyama, secondo lui, avrebbe fatto in modo che venisse fuori un «gioco terribile», salvo poi chiarire che lo intendeva nel senso buono del termine.

Dovrebbe trattarsi dunque di un titolo particolarmente spaventoso, anche perché secondo il fondatore di Bokeh Game Studios «giocherà con la mente dei giocatori», lasciando intuire che probabilmente i giocatori dovranno stare molto attenti a ciò che troveranno.

Anche se sarà un titolo horror, il titolo viene descritto come un action-adventure in cui sarà presente il tema del sacrificio, al punto che Sato sostiene che il numero di sacrifici presenti non sarà bello.

Potete trovare l’intervista completa con Kazunobu Sato nel video pubblicato sul canale YouTube di Bokeh Game Studio:

Il producer ha dunque fornito le prime informazioni ufficiali sul nuovo gioco del papà di Silent Hill: probabilmente toccherà avere ancora un po’ di pazienza prima di riuscire a scoprirne di più.

Nel frattempo, Bokeh Game Studios ha anche avuto modo di condividere un ulteriore terrificante artwork relativo al loro prossimo gioco.

I fan di Silent Hill stanno invece aspettando notizie dal misterioso Abandoned, la cui app trailer è attesa per la giornata di oggi.

Nonostante siano arrivate diverse smentite, sono ancora tanti gli appassionati che sono convinti che questo gioco possa infatti essere in realtà un capitolo segreto della saga horror di Konami.