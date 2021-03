PS5, il nuovo trailer mostra i giochi in uscita nel 2021

PlayStation Japan ha appena diffuso un nuovo trailer per il mercato giapponese dedicato a tutti i giochi in uscita su PS5 nel 2021.

Una mossa che chiaramente serve ad evidenziare come la console next-gen abbia tanti titoli su cui poter giocare: una strategia utilizzata anche per il lancio di PS5, in cui veniva evidenziata la differenza con il predecessore.

Gematsu ha segnalato infatti la pubblicazione di questo video particolare a partire dal titolo: «PlayStation 5_Lineup_Presentation_File_2021-03».

A guardarlo così potrebbe sembrare un titolo temporaneo o un errore, ma è invece una strategia voluta, dato che il tema della presentazione è proprio il fatto che i file vengano caricati da PC.

Un nuovo trailer ci mostra i giochi in uscita su PS5 nel 2021.

Tra i tanti titoli in uscita nel 2021 su PS5 proposti nel trailer troveremo anche Final Fantasy VII Remake Intergrade, Resident Evil Village, Deathloop e Ratchet & Clank: Rift Apart.

Potete guardare voi stessi il trailer proposto da PlayStation Japan qui sotto, per scoprire voi stessi tutti i giochi previsti quest’anno:

Se si contano anche i videogiochi che sono già usciti nelle scorse settimane, possiamo dire che il trailer ha mostrato più di 20 giochi previsti su PS5.

Si tratta dunque di conferme importanti: i titoli che avete visto in questo trailer sono tutti giochi che usciranno, salvo ulteriori rinvii imprevisti, entro la fine dell’anno.

Considerati i numeri di PS5, che nonostante la nota scarsa reperibilità è diventata la console più venduta rapidamente di sempre negli Stati Uniti, Sony ha dunque voluto ribadire che il proprio catalogo non solo è già abbastanza ricco, ma che stanno lavorando per aumentarlo ulteriormente già durante l’anno in corso.

Sempre per il mercato giapponese, Sony ha anche annunciato un altro evento esclusivo, che dovrebbe mostrare più nel dettaglio due dei giochi visti in questo trailer: Resident Evil Village e Final Fantasy VII Intergrade.

Se siete inoltre interessati a sapere quali sono i titoli più lunghi su PS5, è disponibile una classifica con i 10 giochi che richiedono più tempo per essere completati.