PS5 è la console venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti

PS5 ha infranto un altro record, diventando la console venduta più rapidamente nella storia degli Stati Uniti.

Come rivelato da NPD Group, la compagnia che si occupa di rilevazioni sul mercato americano, il traguardo è stato raggiunto sulla base non delle unità vendute quanto degli incassi generati nei primi quattro mesi di disponibilità.

La console ha avuto un lancio reso difficoltoso dalla scarsa reperibilità, dovuta principalmente alle complicazioni in fase di produzioni (a cui si è interessata persino la Casa Bianca).

D’altronde, complicazioni simili sono alla base dell’irreperibilità anche di schede grafiche come quelle di Nvidia, per le quali sono necessarie cifre astronomiche in questo momento.

Curiosamente, nonostante si sia portata a casa questo achievement, PS5 è risultata soltanto seconda nella classifica degli hardware più venduti a febbraio, dietro a Nintendo Switch.

Con febbraio, Switch allunga la sua striscia al comando negli Stati Uniti, che ormai vanta ben 27 mesi consecutivi alla guida.

Gli incassi della piattaforma ibrida della Grande N hanno ormai superato quelli del DS, il che la fa diventare la seconda console più venduta della casa di Kyoto, negli Stati Uniti, dietro Wii; nella graduatoria generale, invece, è la settima.

Quanto a PS5, le unità promesse sia al day one che nelle settimane successive stanno cominciando gradualmente ad affiorare nei negozi, che intanto chiedono di non farsi spennare dagli astuti bagarini.

Sony è al corrente della situazione, del resto, e sta facendo tutto quanto in suo potere per migliorarla nel minor tempo possibile.

Lato software, la generazione è partita un po’ a rilento e sono in tanti i giocatori che non avvertono il clima next-gen che si sarebbero aspettati: ne abbiamo parlato in uno speciale sul tema.