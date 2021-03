Quali sono i 10 giochi più lunghi su PS5? Ecco la classifica

Acquistare una PS5 significa fare un investimento importante: i giocatori che l’acquistano vorranno ovviamente cercare di utilizzarla il più a lungo possibile con esperienze next-gen dalla lunga longevità.

Attualmente continua a essere difficile riuscire a recuperare una console, anche a causa dell’elevato fenomeno di bagarinaggio: una pratica scorretta contro cui si è esposta ufficialmente anche GameStop Italia.

La paura è dunque quella di acquistare giochi e scoprire che la loro durata non è esattamente quella che ci si aspettava, il che potrebbe deludere anche in virtù dei soldi spesi per acquistare non solo la console, ma i giochi stessi.

Per questo motivo, i colleghi di Game Rant hanno deciso di compilare una classifica che include i titoli più longevi su PlayStation 5, secondo i dati riportati dal noto portale HowLongToBeat.

Vi lasciamo di seguito alla classifica ufficiale con i 10 titoli più lunghi su PS5, in cui abbiamo incluso la loro durata indicativa:

Assassin’s Creed Valhalla – 53 ore e ½ Nioh 2: Complete Edition – 48 ore e ½ Yakuza: Like a Dragon – 46 ore e ½ Nioh: Complete Edition – 45 ore Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition – 35 ore Grand Theft Auto V – 31 ore e ½ Judgment – 26 ore Atelier Ryza 2 – 26 ore Demon’s Souls – 24 ore Immortals Fenyx Rising – 24 ore

Assassin's Creed Valhalla è attualmente il gioco più longevo disponibile su PS5.

Il vincitore è dunque Assassin’s Creed Valhalla, il monumentale titolo realizzato da Ubisoft che regalerà oltre 50 ore di gioco ai propri giocatori.

Interessante notare anche come Ubisoft abbia occupato rispettivamente non solo il gradino più alto di questa classifica, ma anche quello più basso grazie ad Immortals Fenyx Rising, che raggiunge una rispettabilissima longevità di 24 ore.

Un risultato incredibile è stato raggiunto anche dalla serie Nioh di cui entrambi i capitoli, una volta sommati, arrivano ad oltre 90 ore di durata complessiva.

Il gioco più longevo su PS5 è una incredibile avventura ricca di segreti che ogni giorno vengono scoperti dagli utenti: l’ultimo di questi è un crudele easter egg che compare durante il primo salto della fede.

Assassin’s Creed Valhalla è stato anche il secondo gioco più scaricato a febbraio su PS5 in Europa, battuto dal solo FIFA 21.