PS5, annunciato l’evento “Play! Play! Play!”: ecco i dettagli

Sony Japan ha annunciato ufficialmente un evento dedicato interamente a PS5, destinato unicamente al territorio giapponese, in cui ci sarà l’opportunità di approfondire due giochi in particolare.

Dopo l’evento di ieri in cui Microsoft e Bethesda hanno annunciato grandi novità in arrivo, è probabile che Sony non avesse molta voglia di restare dietro, spingendo la divisione giapponese a svelare ufficialmente il talk show «Play! Play! Play!».

Durante questa occasione, come riportato da Gematsu, ci sarà l’opportunità di scoprire qualcosa di più su due titoli in particolare: Resident Evil Village e Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Tra i vari ospiti del talk show ci saranno anche il director di Resident Evil Village, Morimasa Sato, ed il producer per Final Fantasy VII Remake Intergrade, Yoshinori Kitase.

L'evento PS5 sarà l'occasione per saperne di più su Resident Evil Village e Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Questo evento dedicato sarà interamente dedicato a PS5 ed ai suoi giochi, si svolgerà il 21 marzo ed avrà la durata di un’ora, più precisamente dalle 12.00 fino alle 13.00 italiane.

Sarà possibile guardarlo direttamente su YouTube, ma dobbiamo segnalare che non sono previsti sottotitoli in altre lingue dato che, come già sottolineato, si tratta di un’iniziativa destinata al solo territorio giapponese.

Si tratta comunque dell’occasione ideale per riuscire a scoprire qualche informazione in più su due dei titoli più attesi per PS5: naturalmente vi terremo costantemente aggiornati con tutte le novità che emergeranno dal talk show.

Questa settimana verrà probabilmente ricordata dai videogiocatori grazie ai suoi tanti eventi annunciati: anche Square Enix nella giornata di ieri ha svelato il suo nuovo format di presentazioni in digitale.

Al momento sappiamo già quanto peserà la versione PS5 di Resident Evil Village: se comparato a quella della versione Xbox, la differenza è davvero impressionante.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sarà invece disponibile come upgrade gratuito per chiunque possieda la versione PS4 del titolo, a patto di non averlo riscattato dal PlayStation Plus.