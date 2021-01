PS5: il design originale appare in alcuni brevetti

PS5 è disponibile anche in Europa – Italia inclusa – dallo scorso mese di novembre: l’uscita nel resto del mondo è invece avvenuta solo pochi giorni prima, facendo registrare il tutto esaurito (e la fine delle scorte).

In molti ricordano l’annuncio della console, incluse le specifiche tecniche e l’aspetto molto originale della nuova piattaforma Sony (che ha fatto ampiamente discutere per il suo look dalle tinte chiare).

Ora, però, sono apparsi in rete (via Game Rant) alcuni brevetti che mostrerebbero l’aspetto originale della console e del pad, inquadrati da diversi punti di vista.

Per iniziare, il design del controller DualSense di PS5 presenta lo stile e il design classici del controller, inclusi i trigger adattivi, il feedback tattile e altro. Curiosamente, uno degli schizzi include anche una levetta di controllo di colore viola, alludendo magari all’arrivo di diverse colorazioni in futuro. Ma non solo: il controller sembra essere personalizzabile grazie al suo frontalino rimovibile.

Oltre al pad, il brevetto della PlayStation 5 mostra la base rimovibile e i frontalini (a quanto pare intercambiabili), oltre al Media Remote, al Pulse 3D Headset e al DualSense Charging Station. È interessante vedere come questi brevetti diano idea del lungo processo grazie al quale è stata creata la console Sony.

Relativamente alle scocche intercambiabili, ricordiamo come nel 2020 il sito PlateStation 5 aveva offerto la possibilità di acquistare alcune placche colorate per personalizzare la propria PS5, sebbene in breve tempo i gestori del portale si videro costretti a interrompere la produzione e la messa in commercio. Tuttavia, ciò non ha sicuramente frenato la fantasia degli utenti, i quali si sono sbizzarriti in fanmade realmente sorprendenti.

PlayStation 5 è disponibile nel Vecchio Continente dal 19 novembre 2020, al costo di 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per la versione only digital.