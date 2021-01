Ecco le migliori PS5 custom mai create (c’è anche quella in oro)

Lo scorso anno, il sito PlateStation 5 aveva offerto la possibilità di acquistare alcune placche colorate per personalizzare la propria PS5, sebbene in breve tempo i gestori del portale si sono visti costretti a chiudere baracca e burattini in seguito a un reclamo di Sony per l’utilizzo di materiale protetto da copyright.

Nonostante ciò, in molti hanno espresso il desiderio di customizzare PlayStation 5 come meglio credono, tra cui la bellissima versione fanmade della console che ricalca il colore e lo stile di PS2.

Poco sotto, trovate tutte le più affascinanti versioni custom apparse fino a ora nel mondo, in attesa che Sony ufficializzi la messa in commercio delle tanto agognate placche colorate intercambiabili (al momento, ancora non annunciate ufficialmente).

PS5 a tema God of War

La prima e sorprendente versione custom è senza dubbio l’edizione dedicata a God of War, il titolo di Sony Santa Monica, vero e proprio reboot della saga di Kratos.

L’immagine, creata da Graphic.faction su Instagram, mostra la console con l’iconico logo della serie, oltre alle Blades of Chaos e alla Leviathan Axe in bella vista sulla scocca.

La PS5 Golden Rock

Altrettanto sorprendente è la cosiddetta PS5 Golden Rock, ricoperta di oro 18 carati. Questo modello davvero originale ha un peso complessivo di 20 chilogrammi (e anche i controller non sembrano essere da meno). Il costo? Da capogiro: per mettere le mani sulla PlayStation 5 dorata dovrete sborsare circa 900mila dollari.

PS5 “Golden Rock” is an Extremely Rare PS5 Made from 20KG of Gold https://t.co/aQMKAo4JQP — THAFINEST (@xTHAFINESTx) December 28, 2020

La PS5 coi personaggi iconici

Meno pregiata – ma non per questo meno affascinante – è la versione di PS5 raffigurante alcune tra le più celebri icone del mondo PlayStation. Questo modello (realizzato da Okskunk) mostra infatti alcuni artwork di God of War, Days Gone, The Last of Us 2 e Spider-Man, e risultato finale sembra essere davvero caratteristico.

La PS5 a tema PS2

Immancabile anche l’ormai nota PlayStation 5 a tema PS2: i colori di questa versione fanmade ricordano molto le tinte dell’indimenticabile console PlayStation 2, coi pannelli laterali bianchi rimpiazzati da due versioni di colore nero opaco (incluso il pad). Nella parte bassa della console che potete ammirare in verticale è presente anche il piccolo logo PlayStation (esattamente come la PS2 originale).

La PS5 a tema Spider-Man

Ultima ma non meno sorprendente, la PS5 dedicata a Marvel’s Spider-Man Miles Morales, l’ultimo capitolo dedicato alle avventure dell’Arrampicamuri Marvel. Realizzata dal digital artist Giuseppe Spinelli, la console mostra i colori tipici dell’Uomo Ragno di Harlem, con tanto di DualSense che mette in risalto la frase “Be yourself”. Davvero unica nel suo genere.

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non lo sapessero, che PlayStation 5 è uscita il 19 novembre 2020 sul mercato europeo a 499,99€ per la versione standard e 399,99€ per la versione only digital (nonostante le scorte di entrambe le edizioni siano andate davvero a ruba).