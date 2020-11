PS5, il Day One si chiude: ecco tutte le città del mondo a tema PlayStation!

Stamane, il risveglio al Day One di PS5 è stato allietato da un trailer mai visto prima, che ha mostrato uno spettacolare gioco di luci nella nostra Piazza San Marco a Venezia.

Un modo di festeggiare il lancio europeo di PlayStation 5 davvero unico e sensazionale. Ma non è tutto: Sony ha illuminato i monumenti storici e gli edifici più importanti di ben venticinque zone di tutto il mondo, celebrando così l’uscita della console next-gen sul mercato del Vecchio Continente (e non solo).

Ora, un nuovo trailer riepiloga questo incredibile evento a tema: lo trovate poco più in basso, condiviso dall’account Twitter di PlayStation.

See how PlayStation celebrated PS5’s global launch with iconic buildings and popular sites around the world: https://t.co/dPVR3gMV4O pic.twitter.com/zNMgAo8q9G — PlayStation (@PlayStation) November 19, 2020

Guarda come PlayStation ha celebrato il lancio globale di PS5 su edifici iconici e locazioni famose in tutto il mondo.

Sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra dettagliata recensione (con video recensione) della nuova e performante piattaforma da gioco Sony, nella quale vi abbiamo spiegato che «la nuova generazione di PS5, la filosofia che ci accompagnerà per i prossimi proverbiali sette anni, è quella di proporre miglioramenti mirati con un obiettivo chiarissimo in mente.»

Ma non solo: durante la giornata di oggi era previsto un nuovo stock di console da parte di Amazon, UniEuro, MediaWorld e altri ancora, sebbene le poche unità extra sono andate letteralmente a ruba (oppure i retailer hanno preferito “abbassare le saracinesche”, in vista del Black Friday).

PlayStation 5 è prevista in Europa e in Italia a partire dalla giornata di oggi, 19 novembre 2020, in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).