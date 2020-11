PS5, le nuove scorte andate letteralmente a ruba

Durante la giornata di ieri vi abbiamo reso noto che Amazon aveva fatto partire le spedizioni di PS5 in tempo per il Day One, ossia entro la giornata di oggi, 19 novembre 2020. Oltre a questo, era stato confermato che il celebre retailer online, oltre ad altre catene come MediaWorld e UniEuro, avrebbero messo in vendita durante il giorno del lancio alcune unità extra di PlayStation 5, ovviamente per un periodo di tempo davvero molto limitato.

Alle 13 in punto era infatti prevista la “seconda infornata” di console, in particolare su Amazon, rifornimenti che sembrano essere stati letteralmente polverizzati nel giro di pochissimi minuti.

Non è chiaro se nuove unità verranno rese disponibili nel corso della giornata di oggi, ragion per cui vi suggeriamo di non mancare di aggiornare freneticamente la nostra pagina dedicata ai migliori siti dove acquistare PS5. Fateci sapere nei commenti se siete tra i fortunati che sono riusciti a preordinare oggi una console, sia essa fisica o digitale!

Ricordiamo che durante l’apertura dei preordini lo scorso mese di settembre le scarse scorte disponibili non sono riuscite a soddisfare le alte richieste della nuova console.

Vi ricordiamo anche che sulle pagine di SpazioGames trovate la nostra dettagliata recensione (con video recensione) della nuova e performante piattaforma da gioco Sony, nella quale vi abbiamo spiegato che «la nuova generazione di PS5, la filosofia che ci accompagnerà per i prossimi proverbiali sette anni, è quella di proporre miglioramenti mirati con un obiettivo chiarissimo in mente.»

PlayStation 5 è prevista in Europa e in Italia a partire dalla giornata di oggi, 19 novembre 2020, in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).