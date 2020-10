PS5, i tasti X e O universali non saranno riconfigurabili

Ha destato un certo scalpore la notizia che, dopo 26 anni, PS5 renderà in tutto il mondo il tasto X il pulsante adibito alla conferma.

Finora, la conferma veniva affidata alla X in Occidente e al O in Giappone, dove questo segno equivale tradizionalmente ad una sorta di “ok” come risposta affermativa (丸, “maru”). Al contrario, X (罰, “batsu”) è una risposta negativa.

Nel nuovo contesto creato da PlayStation, i giocatori si ritroveranno in pratica a rispondere negativamente per confermare e affermativamente per cancellare un’azione, il che porterà inevitabilmente, almeno per i primi tempi, ad una sorta di paradosso linguistico.

Il pubblico giapponese non ha preso troppo bene la notizia del cambiamento, chiaramente, e questo richiederà un periodo di adattamento dopo che, fin dal 1994, questa disposizione concettuale era stata lo standard per milioni di persone.

UPDATE: A new article now includes a response from SIE that PS5 will NOT have a user-configurable option to change the now-worldwide "X button to confirm" behavior (Including Japan, who had been using O to confirm all the way back since 1994.) https://t.co/Z2ggpeIaRh — Kenji Iguchi (@needle_e) October 5, 2020

Ad aggiungere ulteriore amarezza ci ha pensato una precisazione di Sony che, intervenuta sull’argomento con una nota fornita alla stampa giapponese, ha svelato che non sarà possibile riconfigurare i tasti a mano per portarli alla loro funzione originale.

La mossa di per sé è abbastanza inaspettata, ma il fatto che non si possano riconfigurare i tasti lo è ancora di più visto che l’OS di PlayStation 4 permette di farlo in piena libertà. Di certo, alla base c ‘è la volontà di affermare il tasto X universalmente come il pulsante della conferma, in modo da interrompere questa asimmetria sui diversi territori.

Curiosamente, sottolinea un fan, adesso possedere sia una console Nintendo che una PlayStation causerà problemi ai giocatori giapponesi, che ne avranno una che userà un tasto per la conferma e una con quello “stesso” pulsante adibito ad altro.

Ciò non toglie che Sony si aspetti grandi numeri da PS5, una console che secondo le stime dovrebbe battere la current-gen già nel suo primo anno fiscale.