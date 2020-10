PS5 venderà più di PS4 nel primo anno fiscale, secondo Sony

In un’intervista concessa ai media coreani, Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment, ha confermato le alte aspettative della compagnia nei confronti di PS5.

La console, a detta di Ryan, venderà infatti più unità nel suo primo anno fiscale rispetto a PlayStation 4.

La dichiarazione, riportata dall’analista Daniel Ahmad, arriva a poche ore dall’apertura dei pre-order in Corea, fissata alla mezzanotte del 7 ottobre.

Second round of pre-orders for PS5 will open in Korea on Oct 7 at noon. https://t.co/rWaO5iObkC pic.twitter.com/5P9pmpfj8i

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 5, 2020