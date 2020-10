PlayStation 5 e i tasti X e O universali, i giapponesi non la stanno prendendo benissimo

Vi avevamo riferito, nelle scorse ore, della decisione di Sony di rendere finalmente universale il significato dei suoi tasti da PlayStation 5 in poi. Per quanto piccolo questo dettaglio possa sembrare al pubblico occidentale, non lo è altrettanto su quello orientale, considerando che dopo oltre venticinque anni porta al ribaltamento di un’abitudine più che consolidata nel pubblico di casa per Sony.

Così, se fino a questa generazione il tasto O era stato preposto alla conferma e quello X all’annullamento delle azioni, su PS5 i due funzioneranno come in Occidente: X per confermare, O per altre funzioni – tra cui, a seconda del gioco, tornare indietro.

X e O saranno invertiti anche in Giappone da PS5 in poi

Trattandosi di un cambiamento che ha richiesto un quarto di secolo per arrivare all’uniformità, come era lecito aspettarsi alcuni consumatori in Giappone non la stanno prendendo benissimo. I colleghi del sito Kotaku hanno raccolto un po’ di feedback dalle community degli appassionati nel Paese del Sol Levante e, tra i vari «questo mi aiuta, perché quando gioco titoli occidentali mi confondo» e «mi abituerò in cinque minuti» e «era così a livello internazionale, era in Giappone la stranezza», figurano anche numerosi commenti non esattamente entusiasti.

«Ecco una ragione di meno per comprare PS5» scrive un consumatore. «So già che farò un casino» scrive un altro, mentre un altro ancora dice «che rottura di pa**e.» E ancora, qualcuno commenta «non farà che confondere il pubblico giapponese», «per i giapponesi avrebbero dovuto fare alla giapponese», «dovevano essere gli stranieri a uniformarsi al Giappone».

PlayStation 5 uscirà in Giappone il 12 novembre, in Europa il 19 novembre

Si continua con «allora devono levare le figure, in Giappone Cerchio significa sì [il che è il motivo per cui è su quel tasto, ndr], meglio che usino ABCD», con «è una discriminazione bella e buona», con «PS5 è forse realizzata da una compagnia straniera?» e con «il Cerchio conferma, la X cancella. È tanto facile da capire.»

Qualcuno, in particolare, non l’ha presa bene perché ritiene che «è la prova che guardano al Giappone come a un piccolo mercato». Un’opinione che trova concorde un altro appassionato, che scrive «ulteriore disprezzo da parte di Sony per il Giappone».

La questione, insomma, non si sta rivelando per niente rapida e indolore, ma speriamo che i giocatori giapponesi possano trovare comunque comoda la soluzione finale — anche considerando che sicuramente ci sarà modo, in giochi e app, di reimpostare a piacimento i controlli.

L’uscita di PlayStation 5 è attesa in Giappone per il 12 novembre. L’appuntamento con l’Europa è invece fissato per il 19 novembre prossimo.