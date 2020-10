PlayStation 5, finalmente X e O saranno universali

Qualche tempo fa, soprattutto ai tempi dell’originale PlayStation, qualcuno di voi ricorderà che alcuni giochi che arrivavano dal Giappone avevano una peculiare particolarità: se tutti gli altri utilizzavano X per confermare, questi (pensate a Metal Gear Solid) utilizzavano invece il tasto O. In molte produzioni i due tasti vennero invertiti per l’Occidente, ma in altre no, con il risultato che in alcuni giochi si confermava con X e in alcuni con O.

Il motivo è presto detto: come vi abbiamo raccontato nel nostro video dedicato alle curiosità su PlayStation, infatti, i tasti erano intesi come “Sì” e come “No” dai designer originali. Di conseguenza, X doveva essere no, O doveva essere sì. Tuttavia, alla fine il mercato occidentale, di generazione in generazione, adottò proprio X come tasto di conferma, mentre O venne preposto ad altre funzioni – tra le quali, a volte, quella di tornare alla schermata precedente. La situazione, invece, era rimasta invariata in Giappone. Almeno fino a oggi.

Thanks, AV Watch

Apprendiamo infatti dai primi confronti della stampa e degli influencer nipponici con PlayStation 5, come riferito da AV Watch, che Sony ha deciso di rendere universali le funzionalità di X e O, in modo che abbiano lo stesso significato in tutto il mondo. A partire da questa generazione, quindi, anche sul mercato giapponese X sarà il tasto di conferma, e non più O. Un cambiamento che probabilmente stupirà il pubblico di casa della console Sony, da ormai venticinque anni abbondanti abituato all’opposto.

«Il tasto di conferma sarà universalmente impostato su X per PS5» ha spiegato in una nota ufficiale un portavoce di Sony Interactive Entertainment alla stampa giapponese. «I giochi vengono giocati in numerosi Paesi, quindi ha senso evitare che le impostazioni dei tasti siano differenti tra sistemi e giochi differenti.»

Vi ricordiamo che PS5 arriverà sul mercato europeo il prossimo 19 novembre a 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per quello privo di lettore Blu-Ray. Avete già visto i commenti della stampa nipponica sulla rumorosità della console con Godfall in esecuzione?