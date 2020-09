PS5, i preorder potrebbero essere aperti ormai in qualsiasi momento

Nonostante ormai manchino pochissimi mesi al debutto sul mercato di PS5, console di nuova generazione di casa Sony, al momento non conosciamo né data d’uscita né prezzo. Ormai è solo questione di tempo prima che queste informazioni vengano svelate ufficialmente, soprattutto dato che la compagnia nipponica ha già iniziato a pubblicizzare la sua macchina anche attraverso alcuni spot TV. Infatti, qualche giorno fa Sony ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato a Playstation 5 che puntava tutto sulle specifiche e caratteristiche tecniche di cui potrà vantare la macchina di nuova generazione.

Il rivenditore britannico SimplyGames ha inviato un’e-mail recentemente ai propri clienti avvisandoli che i preorder della console potrebbero essere aperti «da un momento all’altro» e che il dispositivo sarà disponibile in quantità limitate, quindi il modo migliore per ottenerlo sarà registrare il proprio interesse per la prenotazione.

Recentemente è stato avvistato anche un interessante brevetto che mostra la compatibilità di PS5 con diversi accessori, tra cui anche le console portatili targate Sony, quali PSP e PS Vita. Inoltre, Sony un paio di settimane fa aveva aperto proprio un sito dedicato ai preorder della console negli Stati Uniti, suggerendo il tal modo che l’apertura delle prenotazioni potrebbe essere imminente.