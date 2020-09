PlayStation 5, arriva il nuovo video: coinvolgimento mozzafiato

Sony ha pubblicato oggi un nuovo video promozionale dedicato alla sua PlayStation 5, che punta tutto sulle specifiche e le caratteristiche tecniche che potrà vantare la console di prossima generazione.

Potete vedere il video direttamente di seguito, in embed nel corpo della notizia.

Il video promozionale mostra Spider-Man Miles Morales per fare riferimento a una grafica mozzafiato, la possibilità di viaggiare per mondi alla velocità della luce (grazie all’SSD che rimpiazza i vecchi hard disk) è accompagnata da Ratchet & Clank: Rift Apart, quella di sentire di più mostra le immagini di Gran Turismo 7 (in riferimento a DualSense e i suoi feedback aptici), quella di sentire la forza dei grilletti adattivi si accompagna ad Aloy in Horizon: Forbidden West.

Infine, la possibilità di vedere attraverso il suono – questo lo slogan, in riferimento a Tempest Engine – mostra in azione Demon’s Souls.

Aloy in Horizon: Forbidden West, in uscita su PS5

Vi ricordiamo che non abbiamo ancora una data ufficiale per il debutto di PS5, ma secondo le ultime affidabili indiscrezioni la console dovrebbe arrivare negli scaffali intorno a metà novembre. In queste ore, inoltre, sta facendo chiacchierare la retrocompatibilità della console, che secondo quanto svelato da Ubisoft sarebbe molto limitata e non andrebbe a ritroso oltre PS4.

Aspettiamo ulteriori notizie ufficiali direttamente da Sony, quindi non perdete di vista le nostre pagine.