PS5, un brevetto suggerisce la compatibilità con PSP e PS Vita

Manca ormai davvero poco al debutto sul mercato di Sony Playstation 5, sebbene al momento sia la data d’uscita precisa che il suo prezzo rimangano sconosciuti. Tuttavia, Sony, qualche giorno fa ha pubblicato un nuovo video promozionale dedicato a PS5 che puntava tutto sulle specifiche e caratteristiche tecniche di cui potrà vantare la macchina di nuova generazione.

Inoltre, nel corso delle ultime settimane ha fatto un gran parlare la retrocompatibilità della console, che secondo quanto svelato da Ubisoft sarebbe molto limitata e non andrebbe a ritroso oltre PS4. Oggi vi parliamo di un’altra interessante informazione inerente la compatibilità con diversi accessori.

Infatti, un brevetto depositato da Sony a febbraio e pubblicato ad agosto (individuato dai colleghi di GameRant) suggerisce che la console potrebbe essere compatibile con entrambi i sistemi da gioco portatili di casa Sony, ovvero PSP e PS Vita.

Il brevetto in esame presenta anche un’illustrazione nella quale vengono mostrati anche altri accessori, che vanno dal visore Playstation VR e Playstation Camera ad un mouse ed una tastiera e, per l’appunto, anche PSP e PS Vita.

In ogni caso, è possibile che il brevetto faccia riferimento solo ad un ritorno della funzionalità di riproduzione remota, il che spiegherebbe la compatibilità con PS Vita, anche se la PSP, essendo dotata di meno pulsanti e, soprattutto, un secondo stick analogico, sarebbe poco adatta a supportare tale opzione.

Attualmente non ci resta altro che restare in attesa di un comunicato ufficiale da parte della compagnia nipponica. Ormai il tempo stringe e milioni di appassionati di tutto il mondo vogliono sapere quando potranno andare in negozio a ritirare la tanto agognata PS5.