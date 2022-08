PS5 aumenterà di prezzo anche in Italia, è ufficiale

Si era parlato di PS5 ed un eventuale aumento di prezzo, qualche tempo fa, e sembra proprio che Sony abbia preso una decisione.

Nonostante la console Sony sia difficilmente recuperabile al momento, anche su Amazon, per via dell’ormai insormontabile problema delle scorte, questo non ferma l’inflazione.

Sony ha fornito una tiepida rassicurazione per quanto riguarda le scorte nei mesi scorsi, sebbene al momento in cui scriviamo trovare una console è un’impresa per pochi.

Dopo un primo “no comment”, la casa nipponica ha svelato ufficialmente che PlayStation 5 aumenterà di prezzo in tutti i territori in cui è in vendita.

Attraverso il PlayStation Blog ufficiale, la casa nipponica ha rivelato la nuova cifra a cui PS5 verrà commercializzata, prezzo che verrà applicato immediatamente.

Un prezzo che verrà aggiornato per via della situazione globale, ha spiegato Sony, che ha portato dei cambiamenti molto importanti dal punto di vista economico in tutto il mondo:

«Affrontare l’ambiente economico globale è una sfida che molti di voi in tutto il mondo stanno senza dubbio affrontando. Stiamo assistendo a tassi di inflazione globali elevati, nonché tendenze valutarie avverse, che incidono sui consumatori e creano pressione su molti settori. Sulla base di queste difficili condizioni economiche, SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA), Asia-Pacifico (APAC), America Latina ( LATAM), così come il Canada. Non ci saranno aumenti di prezzo negli Stati Uniti.»

Al momento, per quanto riguarda l’Europa, e quindi l’Italia, PS5 verrà venduta a questo prezzo consigliato a partire da adesso:

PS5 con unità disco Blu-ray Ultra HD – € 549,99

Edizione digitale PS5 – € 449,99

Si tratta di un aumento di €50 per ogni versione della console, in buona sostanza.

Sony ha concluso dichiarando:

«Mentre questo aumento dei prezzi è una necessità data l’attuale ambiente economico globale e il suo impatto sul business di SIE, la nostra massima priorità continua ad essere il miglioramento della situazione dell’offerta di PS5 in modo che il maggior numero possibile di giocatori possa sperimentare tutto ciò che offre PS5 e ciò che deve ancora venire.»

La situazione di PlayStation 5 diventa ancora più complessa, perché oltre alle scorte insufficienti ora arriva anche l’aumento di prezzo.

Lo scorso anno l’ennesima crisi dei semiconduttori provenienti dalla Malesia aveva messo ancora più in difficoltà vari distributori mondiali, peggiorando una situazione già molto seria.

Ad oggi, quindi, le console di ultima generazione continueranno a essere difficili da acquistare per tutto il 2022, come recentemente confermato anche da Xbox.