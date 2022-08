PS5, i nuovi modelli sono già in commercio: ecco che cosa cambia

La novità era ormai nell’aria da tempo, ma proprio in questi istanti è arrivata l’ufficialità: Sony ha iniziato a distribuire i nuovi modelli di PS5, seppure per il momento pare che l’Italia non faccia parte di questi paesi.

La console next-gen di casa Sony (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) è dunque pronta a una piccola rivoluzione, che però specificheremo fin da subito non avere nulla a che vedere con le prestazioni videoludiche.

Ricordiamo infatti che nelle scorse ore la compagnia ha ufficializzato l’aumento di prezzo di PS5 con effetto immediato, anche per l’Italia, ma il nuovo modello della console non è legato a questa controversa modifica, giustificata con gli effetti dell’inflazione.

In attesa di capire come reagirà il mercato di fronte a questa notizia, Press Start Australia ha potuto confermare che i nuovi modelli di PS5 sono già entrati in commercio nel territorio australiano, mentre il mercato giapponese dovrebbe essere il prossimo in lista: la novità più evidente è legata al peso delle console, oggi più leggero rispetto alle piattaforme disponibili al day-one.

Le nuove PS5 sono classificate con i modelli CFI-1202B per la versione Digital e CFI-1202A per la variante con lettore ottico integrato: stando a quanto riferito dai rispettivi manuali ufficiali, entrambe le varianti sono meno pesanti rispetto ai precedenti modelli.

Sembra infatti che la versione Digital ora pesi 3.4kg, ovvero 500 grammi in meno rispetto al modello day-one e inferiore di 200 rispetto alla versione day-one, mentre PS5 con lettore ottico adesso peserà 3.9 kg, con una riduzione di 600 grammi rispetto alla versione di lancio e di 300 se confrontata con la precedente revisione delle console.

Questo significa che devono esserci stati altri cambiamenti interni che hanno reso possibile alleggerirne il peso e, presumibilmente, facilitarne la distribuzione di scorte: da tempo si vociferava infatti della possibilità di introdurre un nuovo chip a 6nm invece dei precedenti 7, anche se un teardown completo delle console non è ancora avvenuto per confermare tale ipotesi.

Nessuna novità particolarmente rilevante per l’utente finale dunque, almeno per il momento, anche se posizionare PS5 nel nostro appartamento potrebbe essere diventato molto più semplice: se dovessero essere scoperte ulteriori novità nascoste, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Nel frattempo, non ci resta che attendere ulteriori novità sulle nuove scorte della console, anche se il prezzo aumentato potrebbe essere stato un clamoroso assist alle console concorrenti.