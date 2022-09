Il nuovo modello di PS5 ha un design interno completamente rinnovato, ci sono le immagini

La nuova versione della PS5 ha interni “sorprendentemente diversi”, secondo un nuovo video di teardown emerso proprio in queste ore.

Lo YouTuber Austin Evans ha infatti acquistato un nuovo modello CFI-1200 di PlayStation 5, che è stato messo in vendita in Australia alla fine di agosto (via VGC).

Giorni fa, Press Start Australia ha potuto confermare che i nuovi modelli di PS5 sono già entrati in commercio nel territorio australiano, mentre il mercato giapponese dovrebbe essere il prossimo in lista.

La novità più evidente è legata al peso delle console, oggi più leggero rispetto alle piattaforme disponibili al day-one.

L’anno scorso Evans aveva fatto lo stesso con l’allora nuovo modello CFI-1100, scatenando polemiche dopo aver affermato che il dissipatore più piccolo avrebbe potuto rendere la console “peggiore” (teoria poi smentita da Digital Foundry, che ha concluso che non era né migliore né peggiore del modello di lancio).

Questa volta, però, Evans ritiene che il CFI-1200 sia un sistema migliore, grazie alle numerose modifiche apportate ai componenti interni della console.

Evans fa notare che il nuovo modello ha una scheda madre “totalmente diversa”, notevolmente più piccola di quella dei modelli precedenti.

Il dissipatore del nuovo modello è ancora più piccolo di quello del modello CFI-1100, ma contiene un tubo di calore che passa attraverso l’altro lato del sistema, mentre Evans ha anche notato che l’alloggiamento dell’SSD ora ha uno schermo “migliore”.

Insieme, la nuova scheda madre e il dissipatore di calore portano a una riduzione del peso di oltre 0,2 kg, ma lo stampo in plastica nera della console è stato dotato di un supporto aggiuntivo che ne ha aumentato leggermente il peso.

Evans sostiene inoltre che il nuovo modello ha un consumo energetico più efficiente: durante un test in cui tutte e tre le console di prova stavano giocando ad Astro’s Playroom, il modello di lancio della PS5 assorbiva circa 218 watt di elettricità, il modello CFI-1100 dell’anno scorso circa 229 watt mentre il nuovo CFI-1200 solo 201 watt.

In attesa di vedere il nuovo modello anche da noi, non ci resta che attendere ulteriori novità sulle nuove scorte della console, anche se il prezzo aumentato potrebbe essere stato un clamoroso assist alle console concorrenti.

Ma non solo: avete letto che è da oggi disponibile il nuovo aggiornamento di PS5, che porta il firmware alla versione 6.0?

