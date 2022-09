Il possente dev kit di PS5 a forma di V si mostra per la prima volta in video

Chi ha seguito fin dall’inizio la produzione e l’annuncio ufficiale di PS5, non potrà non ricordare i possenti dev kit della console next-gen di casa Sony a forma di V, trapelati tramite alcuni leak ma mai svelati dalla stessa casa di PlayStation — come spesso accade in questi casi.

Il design finale di PlayStation 5 (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) si rivelò poi molto diverso, ma molti fan e addetti ai lavori rimasero comunque molto affascinati dalla forma di quel kit per sviluppatori, che adesso possiamo vedere più da vicino.

Ricordiamo che il dev kit era già trapelato online prima del lancio della console e, più recentemente, era sbarcato perfino su eBay, che ha però in seguito rimosso le inserzioni per le relative aste online.

Lo youtuber Macho Nacho Productions è però riuscito a procurarsi uno di questi incredibili dev kit di PS5, mostrandolo in video e perfino accendendo la console, pur con più di un limite a causa della sua mancata attivazione (via VGC).

L’accensione permette dunque solo di mostrare un’interfaccia del menù molto familiare ma che, dato che la console non è mai stata regolarmente attivata dal produttore, non permette di procedere oltre.

Lo youtuber ha dunque mostrato il design del dev kit più da vicino, mostrando che rispetto al modello finalizzato di PS5 è diversa non soltanto esteticamente, ma anche in termini di funzionalità aggiuntive.

Nel video vengono infatti mostrate numerose porte e pulsanti aggiuntivi, che invece nella versione regolarmente in commercio di PS5 sono assenti: è possibile che ciò sia stato implementato per facilitare il lavoro agli sviluppatori, che utilizzerebbero con maggiore frequenza tali caratteristiche rispetto agli utenti.

Non capita spesso di poter vedere un kit di sviluppo così da vicino mentre la console ufficiale è ancora in commercio, dato che i produttori tengono a proteggere — comprensibilmente — tutti i loro segreti: non è chiaro come abbia fatto lo youtuber a procurarsi tale dev kit, ma si tratta indubbiamente di un approfondimento molto interessante dedicato a un pezzo di storia della console next-gen.

In ogni caso, ricordiamo che la piattaforma di casa Sony continua a essere difficilmente acquistabile sul mercato, anche a distanza di quasi 2 anni dal lancio ufficiale: in un nostro speciale vi abbiamo spiegato in termini semplici come mai PS5 ancora non si trova facilmente.