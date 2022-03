PS5, i giocatori europei hanno ora un motivo in più per usare l’App ufficiale

PS5 è uscita da diversi mesi, nonostante i ben noti problemi di scorte, ma a quanto pare Sony non sembra fermarsi con il supporto verso i giocatori, inclusi quelli in possesso della PS App sui loro smartphone.

La piattaforma che ha dalla sua giochi come Returnal è infatti “graziata” dall’applicazione del 2013 per dispositivi iOS e Android sviluppata da PlayStation Mobile Inc., la quale fornisce varie funzionalità per i giocatori di PlayStation.t

Se già a ottobre dello scorso anno PlayStation App aveva dato modo di aggiornarsi con una feature piuttosto importante, è ora il turno di novità concrete.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, la possibilità di auto-caricare e condividere gli screen dei giochi PS5 attraverso la PS App è ora disponibile anche Europa e Australia.

La funzione è già disponibile in America e in Giappone e per attivarla bisognerà assicurarsi che la vostra App per iOS o Android sia aggiornata e che la console abbia l’ultimo firmware installato.

Una volta che la funzione è attivata, PS5 inizierà automaticamente a caricare clip e screenshot dei vostri videogiochi sul cloud.

Questi saranno poi disponibili nella PS App per 14 giorni dal giorno in cui sono stati creati sulla vostra console: questa funzione è applicabile solo ai video non-4K di lunghezza inferiore a tre minuti e agli screenshot scattati dal menu Crea o dalle scorciatoie del pulsante Crea.

Sarete in grado di condividere le vostre immagini o video con chiunque nella vostra lista di amici PSN o con altri tramite la PS App, oltre a poterli scaricare sul vostro dispositivo mobile nel caso vogliate caricarli sulle piattaforme di social media.

