PS5 e bagarini, arriva (forse) la svolta: ora chi vende rischia grosso

Il fenomeno del bagarinaggio ai danni di PS5 è ormai cosa nota, specie per il fatto che il fenomeno – ormai diffusissimo sia in Europa che in Italia – è tra le prime cause di danni economici per negozianti (e per Sony).

Ora, stando a quanto riportato da VGC, sembra che per gli scalper inglesi sia arrivata la “resa dei conti”, visto che le leggi del Regno Unito sono pronte a punire – anche piuttosto severamente – i bagarini.

Il disegno di legge, chiamato Gaming Hardware (Automated Purchase and Resale) Bill, è stato presentato in questi giorni da da Douglas Chapman, parlamentare dello Scottish National Party.

Lunedì 8 febbraio il parlamentare ha dichiarato a Sky News che il disegno di legge potrebbe vietare la rivendita della console a prezzi spropositati, impedendo ai rivenditori di prendere di mira PS5 e Xbox Series X / S e di venderle per ottenere “grandi profitti”.

Chapman ha affermato che, sebbene ritenga improbabile che il disegno di legge diventi attuabile in tempi brevi, potrebbe costringere in ogni caso il governo ad “assumersi la responsabilità” per la questione.

Il ministro di stato per il digitale e la cultura Caroline Dinenage ha dichiarato:

I funzionari stanno discutendo la questione con l’associazione di categoria per l’industria dei videogiochi. Sappiamo che l’acquisto in blocco tramite bot automatizzati è una preoccupazione per alcuni dei membri che, a quanto ci risulta, stanno attualmente esaminando eventuali ulteriori azioni che possono intraprendere per prevenire questi comportamenti, oltre a lavorare con i rivenditori per migliorare l’esperienza dei clienti.

Ricordiamo che a gennaio lo scalper Express Notify ha parlato di un server Discord a pagamento che condivide link segreti, i quali consentono agli utenti di acquistare la console Sony prima ancora che il pubblico sia informato dell’arrivo di nuovi stock.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso novembre.