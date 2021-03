PS5 tornerà presto disponibile da GameStop: ecco quando

Durante la giornata di ieri, GameStop ha messo a disposizione dei propri clienti un numero imprecisato di nuove console PS5, le quali sono ovviamente andate a ruba in una manciata di secondi.

Alcuni fortunati clienti sono quindi riusciti a mettere le mani sulla nuova piattaforma next-gen targata Sony. E gli altri? Niente paura: via social, GameStop ha comunicato che a breve ci sarà un altro “Click Day” in cui chi vorrà potrà tentare di mettere mano alla console. Poco sotto, il post apparso in rete poche ore fa.

Il messaggio recita: «Nei prossimi giorni potrebbero tornare disponibili, ti ricordiamo che per restare aggiornato sulla disponibilità della console è necessario registrarsi al nostro sito e accettare i consensi marketing che troverete nella sezione Privacy.»

Il metodo per rimanere aggiornati sulle nuove disponibilità è: registrati al sito di GS e accettare i consensi, ricevendo una mail appena PS5 sarà nuovamente disponibile. I clienti verranno inseriti in una Waiting Room, da non chiudere o aggiornare sino a che non apparirà la scheda prodotto. Una volta caricata la pagina, si potrà procedere con l’acquisto di una PlayStation 5.

PlayStation 5 è disponibile sul mercato dallo scorso mese di novembre del 2020 (nonostante le poche scorte disponibili hanno messo in difficoltà sia le varie catene che gli intrepidi acquirenti).

Ricordiamo anche che, dopo aver reso disponibile gratuitamente il primo gioco dell’iniziativa Play at Home, da oggi sono ora stati messi a disposizione anche i giochi PS Plus di marzo (ossia Final Fantasy VII Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint VR, Maquette e Destruction AllStars).

Se volete scoprire tutte le caratteristiche della console next-gen targata Sony, potete comodamente raggiungere l’articolo che trovate a questo indirizzo, ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.