PS5, GameStop IE rinvia consegne fino al 2021

La situazione dei pre-order di PS5 è sempre molto delicata e, mano a mano che ci avviciniamo al day one, continuano ad arrivare aggiornamenti sullo stato delle allocazioni destinate ai diversi territori e negozi.

L’ultima novità arriva dall’Irlanda, dove GameStop ha notificato ad una parte della propria clientela che la console non verrà consegnata loro prima del 2021.

Questo è dovuto a «circostanze fuori dal nostro controllo» e che dunque sono da ricondurre alla scarsità di unità distribuite da Sony per il day one di PlayStation 5 che si celebrerà tra un mese e mezzo.

GameStop IE ha ricevuto soltanto di recente la conferma che «non sarà in grado di soddisfare il vostro pre-order fino al 2021», come riferisce VGC.

Non è chiaro quante unità siano state destinate ai singoli territori, ma sappiamo proprio da ieri che i negozi hanno ricevuto i dettagli riguardo alle loro allocazioni e che simili comunicazioni stanno piovendo in tutta Europa.

ShopTo, nel Regno Unito, ha fatto similmente sapere nelle scorse ore che non sarebbe riuscita a tenere fede neppure ai pre-preordini che erano stati avviati ben prima dell’apertura ufficiale.

Consapevole che la prima ondata di pre-order è volata via con scarsissimo preavviso e poche unità in circolazione, Sony si era scusata con i propri giocatori e aveva promesso che altre console sarebbero arrivate fino a Natale.

Se questo ha portato nuove console effettivamente in Italia e specie presso i retailer generalisti di elettronica, evidentemente però non è bastato a far rientrare l’allarme del tutto.

Del resto, il GameStop italiano non naviga di certo in acque migliori: fin dal primo giorno di disponibilità dei pre-order, la catena non garantisce la consegna entro Natale.

PlayStation 5 sarà disponibile dal 19 novembre in Italia, ma a questo punto chi l’avrà davvero in quella data dovrà ritenersi fortunato.