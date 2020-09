PS5, Sony si scusa per i problemi del pre-order

Con un tweet sui social, Sony si è scusata per l’apertura molto problematica dei pre-order di PS5, che si è celebrata questa settimana.

Come abbiamo testimoniato, i pre-order sono stati polverizzati nel giro di pochi minuti dopo essere comparsi presso i principali negozi intorno al mondo, Amazon e GameStop inclusi per l’Italia.

Ad irritare i fan non è stato tanto questo dato, tutto sommato prevedibile, quanto il fatto che – nonostante le promesse della casa giapponese – i pre-order siano stati aperti con un preavviso minimo, che non ha dato la possibilità a quanti interessati di muoversi per tempo per l’acquisto.

Let’s be honest: PS5 preorders could have been a lot smoother. We truly apologize for that.

Over the next few days, we will release more PS5 consoles for preorder – retailers will share more details.

And more PS5s will be available through the end of the year. pic.twitter.com/h1TaGsGBun

— PlayStation (@PlayStation) September 19, 2020