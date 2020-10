PS5: ecco quando vedremo i primi unboxing

In queste ore un gran numero di giornalisti e addetti ai lavori stranieri stanno ricevendo la loro PS5 per un’analisi approfondita prima del debutto nei negozi, previsto a novembre.

Persino il presentatore Geoff Keighley ha già mostrato ai suoi follower di aver ricevuto la console, tanto che ha avuto modo di pesarla (letteralmente) su una semplice bilancia da bagno.

La domanda, ora, è una soltanto: quando vedremo i primi unboxing di PlayStation 5? A quanto pare molto presto.

PS5 nella sua doppia versione.

Stando a quanto trapelato da video dal canale Gaming Trend, sembra proprio che l’embargo deciso da Sony scadrà ufficialmente il prossimo 27 ottobre, ossia martedì prossimo.

Durante quella giornata sarà quindi possibile vedere la console “fuori dalle scatole”, perlomeno le unità ricevute dalla stampa e dagli influencer esteri. Poco sotto, il filmato:

A quanto pare, però, non è tutto: sembra che un secondo embargo (sempre stando alle parole del video) scadrà infatti a partire dal 6 novembre: in quella data potremo quindi vedere con molta probabilità i giochi PS5 in azione. A quanto pare, pochi giorni e sapremo.

PS5 è attesa in Europa – e in Italia – a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020.