PS5, Geoff Keighley pesa realmente la console (su una bilancia da bagno)

PS5 sta per arrivare ufficialmente nei negozi: manca meno di un mese, infatti, prima che la console Sony dia inizio alla next-gen targata PlayStation.

Nelle scorse settimane, si è parlato spesso del peso della piattaforma – specie per le dimensioni realmente generose del nuovo hardware: la scheda tecnica ci ha rivelato infatti che PlayStation 5 avrà un peso di 4,5 kg nell’edizione standard e di 3,9 kg in quella Digital.

Ma non solo: si parla di 39 x 10,4 x 26 cm (lunghezza x altezza x profondità) base esclusa, mentre la Digital risulta essere 39 x 9,2 x 26 cm.

Ora, in concomitanza con l’arrivo delle PS5 in mano agli addetti ai lavori, il presentatore Geoff Keighley ha deciso di fugare ogni dubbio, pesando la console (ancora riposta nella scatola) su una normalissima bilancia da bagno.

The weight of the #PS5 box has been revealed – 14.7 lbs. pic.twitter.com/gOUK7xuttf — Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 23, 2020

Nel tweet di Keighley, l’intero box della console sembra pesare 14,7 libbre, pari a circa 6,7 kg. Il peso è leggermente superiore a quanto dichiarato in precedenza per via della presenza del pad DualSense e degli altri accessori presenti nella scatola.

In ogni caso, si tratta di un “gran pezzo di console”, specie se paragonato al peso relativamente esiguo di Xbox Series X (la quale sarà invece di 15,1 x 15,1 x 30,1 cm, per 4,45 kg).

PS5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli Stati Uniti e in altri territori sbarcherà il 12 novembre 2020.