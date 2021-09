PS5 e Xbox Series X sono ancora introvabili: Phil Spencer ha brutte notizie

L’acquisto di una console next-gen si è dimostrato particolarmente problematico per tantissimi fan a causa di una carenza di scorte sia per PS5 che su Xbox Series X.

Se sul fronte Microsoft i giocatori possono comunque decidere di compensare la carenza di scorte acquistando Xbox Series S, lo stesso discorso non può essere affrontato per PlayStation 5, dato che entrambi i suoi modelli sono attualmente introvabili.

Occorre infatti ricordare che la crisi delle console non ha colpito solamente PS5, ma anche per Xbox Series X i problemi si sono rivelati più gravi del previsto.

Nonostante tutto, PS5 è riuscita comunque a battere un impressionante record che apparteneva a PS4: la console next-gen è infatti riuscita a ricevere più scorte in un paese.

In un’intervista rilasciata a The Wrap (via Video Games Chronicle), il capo di Xbox ha avuto l’opportunità di parlare dell’argomento che coinvolge tutte le console next-gen, anticipando che la carenza di scorte probabilmente continuerà ancora a lungo.

Phil Spencer si dice infatti convinto che sia Xbox Series X che PS5 continueranno a rimanere introvabili per tutto il 2022: i problemi non sarebbero però legati soltanto alla famosa crisi dei semiconduttori.

«Credo che probabilmente è un caso troppo isolato dire che [la carenza di scorte] sia un problema legato solo ai chip. Quando penso a ciò che è necessario per avere al giorno di oggi tutti i componenti necessari per costruire una console, per poi portarla nei mercati dove c’è richiesta, in questo processo sono presenti diversi punti di presa. E penso con rammarico che rimarranno con noi per diversi mesi, decisamente oltre la fine dell’attuale anno e lungo il prossimo».

In altre parole, non solo la crisi di scorte della sorella maggiore di Xbox Series S e PS5 continuerà a durare per tutto il 2021, ma con molta probabilità gli appassionati continueranno a riscontrare problemi anche nel 2022.

La delusione più grande di Phil Spencer è quella di non riuscire a soddisfare i fan, che vorrebbero comprare le loro console e quelle della concorrenza, ma entrambe le aziende in questo momento non riescono proprio a soddisfare la domanda.

Il capo di Xbox ha comunque garantito che faranno tutto il possibile per portarne la maggiore quantità sul mercato, ma che sarà necessario aspettarsi che le console rimangano introvabili a lungo.

Del resto, Microsoft ha deciso di aiutare perfino a ottenere le PS5, permettendo all’attore di un’esclusiva next-gen di poter avere la sua console.

Effettivamente, anche un recente rapporto confermerebbe proprio il pensiero di Phil Spencer: le console inizierebbero a diventare acquistabili con facilità soltanto nel 2023.

Perfino PS4 ha iniziato ad avere problemi di scorte, anche se in quel caso la colpa si è rivelata essere principalmente dei bagarini.