PS5 e Xbox Series X non si trovano? Forse il problema non sono le poche scorte

La moria di PS5 e Xbox Series X disponibili sul mercato è un problema che sta asfissiando il mercato da diversi mesi, creando non pochi grattacapi ai potenziali acquirenti.

L’unica console current-gen reperibile senza troppi intoppi è infatti Xbox Series S, mentre se si desidera mettere mano alle versioni “maggiori” le rogne sono in agguato.

Basti pensare ai bagarini che hanno deciso di mettere in vendita su Amazon una PS5 a prezzi davvero da folli, lasciando non poca perplessità nell’aria.

Del resto, la carenza di componenti durerà con molta probabilità per tutto il 2022, tanto che la luce alla fine del tunnel sembra essere lontana. Ora, una figura istituzionale piuttosto importante ha però espresso il suo autorevole punto di vista sulla questione.

Come riportato anche da Wccftech, secondo il boss di Xbox Phil Spencer, il fatto che sia Xbox Series X che PS5 siano ancora difficili da trovare non è dovuto a un’offerta ridotta, bensì a causa della domanda davvero elevata.

Da quando le console next-gen sono state rilasciate l’anno scorso, i consumatori sono stati spinti a mettere le mani sulle nuove piattaforme, e anche se la pandemia globale ha notevolmente interrotto le catene di approvvigionamento le quantità di console piuttosto scarse sono in realtà causate all’alta domanda invece che alla bassa offerta.

Questo è ciò che Spencer ha dichiarato in una recente intervista con il New York Times:

Il team ha lavorato duramente per soddisfare la domanda. E in qualche modo, stiamo ancora cercando di farlo. Quando pensate di provare ad acquistare una Xbox o una nuova PlayStation in questo momento sul mercato, sappiate che sono davvero difficili da trovare.

E non è perché l’offerta è ridotta, visto che è in realtà è grande come non lo è mai stata. È che la domanda sta superando l’offerta, per tutti noi.