PS5 è disponibile adesso su Amazon… ad un prezzo “particolare”

Al momento attuale, mettere le mani su una console next-gen, PS5 o Xbox Series X che sia, non è un’impresa da poco, e pare che rimarrà tale ancora per un bel po’.

La console di nuova generazione di Sony è stata una delle più richieste per tutto il 2021, ed ogni volta che ve la segnalavamo come disponibile su Amazon andava esaurita nel giro di qualche minuto.

Anche se, alla fine, la console preferita dai videogiocatori italiani è stata una sorpresa un po’ per tutti, forse per via dei problemi di scorte?

Un problema che, per PS5, non verrà risolto facilmente neanche nel corso del 2022, stando ai continui report delle aziende produttrici.

Come sapete, se seguite le nostre pagine con una certa attenzione, siamo pronti a segnalarvi ogni volta che PlayStation 5 è disponibile in qualche store digitale come Amazon.

Le console, che sia la versione digitale o classica, finisco sempre in pochissimo tempo, ma sappiamo che in molti siete riusciti ad acquistarne una con i nostri suggerimenti.

Mentre girovagamo per la rete ci siamo accorti che, mentre scriviamo la notizia, PS5 è di nuovo disponibile su Amazon… ma ad un prezzo che ci fa alzare una manciata di sopraccigli.

Lo screenshot che vedete qui sopra è stato catturato alle ore 18.30 circa del 10 gennaio, e fa riferimento alla pagina che trovate a questo indirizzo.

Perché PS5, e la versione digital per giunta, costa praticamente mille euro? Si tratta di un semplice “furbetto”, e non di una transazione truffa.

Quindi, se proprio siete disperati e volete una PS5, seguendo il link qui sopra riuscirete ad acquistarla, ma fomenterete così un bagarino. Ambasciator non porta pena.

La crisi dei semiconduttori non finirà affatto presto, ma forse si può aspettare invece di spendere mille euro per una PS5… non trovate?

Potete divertirvi, nel frattempo, costruendovi la vostra PlayStation 5 fatta di LEGO, in attesa di averne una vera e propria.

In compenso, sappiamo già che nel 2022 arriverà una nuova feature per la console, sempre quando riusciremo a comparla.