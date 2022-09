Agosto è stato ottimo per Switch e PS5, ma il vincitore è una sorpresa

Nintendo Switch e PS5 sono le due contendenti principali del mercato console, con buona pace di Xbox che, in compenso, va fortissimo in altri modi.

Grazie al Game Pass, il servizio in abbonamento in cui potete entrare anche tramite Amazon, che è diventato sempre più amato ed utilizzato.

Il mese di settembre, tra l’altro, si chiuderà in maniera spettacolare per Xbox Game Pass, con una marea di nuovi giochi in arrivo tra cui dei big.

Un periodo in cui PS5 sembrava davvero poter superare le vendite siderali di Switch, grazie anche ad un potenziamento delle scorte.

Un sorpasso che c’è stato effettivamente, stando agli ultimi dati del NPD Group riportati da Pushsquare.

Se Nintendo Switch rimane la console più venduta in assoluto nel 2022, l’ultima console PlayStation è la vincitrice del mese di agosto.

I miglioramenti delle scorte negli Stati Uniti hanno permesso a PS5 di raggiungere finalmente la vetta delle classifiche nell’agosto 2022, dopo una serie di recenti sconfitte contro l’ibrida di Nintendo.

PS5 si porta a casa il mese di agosto sia in termini di unità che di vendite in dollari, ottenendo quindi una vittoria totale nell’estate del 2022.

Per quanto riguarda i giochi, Madden NFL 23 è stato in cima alle classifiche di vendita per agosto, seguito da Saints Row e poi da Marvel’s Spider-Man, che ha visto un enorme incremento grazie alla sua uscita su PC.

Nel complesso, NPD Group riporta che il settore è ancora in calo su base annua in termini di spesa complessiva, ma solo del 5%.

L’effetto della fine della pandemia continua a produrre risultati sulle vendite globali.

Nintendo Switch si è preso una bella rivincita però di recente, almeno sul software. Splatoon 3 è stato infatti un successo globale, che ha battuto a sua volta anche giochi apparentemente inarrivabili.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, il trono è ancora di PlayStation 5, che risulta la console più amata e ricercata dai videogiocatori italiani.