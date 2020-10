PS5 e Travis Scott: il nuovo video (in bianco e nero) presenta il dream team

Lo scorso 26 settembre, il celebre rapper Travis Scott aveva pubblicato un’immagine sul proprio profilo Instagram, grazie alla quale era possibile notare chiaramente il pad DualSense di PS5.

La console non era presente nello scatto pubblicato da Scott sui social, sicuramente per via degli accordi di riservatezza presi con Sony.

Ora, però, gli embarghi sono del tutto caduti: Scott ha infatti pubblicato un video promozionale ufficiale di PlayStation 5, nel quale vengono presentati i progettisti più importanti che hanno dato vita alla console, prima di lasciare spazio al rapper pronto a essere letteralmente travolto dalla potenza della nuova PlayStation.

Trovate il filmato poco più in basso, nell’embed dedicato al filmato originale del buon Travis:

It’s official: @trvisXX is joining the PlayStation family as a strategic creative partner. Watch his new video here and read a message from Travis: https://t.co/nIAclbCcEa pic.twitter.com/3Nt797P6b0 — PlayStation (@PlayStation) October 23, 2020

I più attenti avranno notato che il video include capi d’abbigliamento personalizzati, incluse un paio di bellissime scarpe Nike PlayStation, per non parlare del marchio “Jack Cactus” (di proprietà dello stesso Scott).

Avete già letto che anche il presentatore Geoff Keighley ha ricevuto la PS5 in anteprima, svelando al mondo il peso effettivo della console (nel suo box originale)? E che i giochi PlayStation 5 venduti in formato fisico non obbligheranno il giocatore a un aggiornamento?

Per ogni ulteriore dettaglio su PlayStation 5, compresi tutti i dettagli circa la retrocompatibilità e gli accessori in arrivo a metà novembre, potete fare dare un’occhiata al nostro speciale dedicato.

Ricordiamo, per quei pochi che non lo sapessero, che PS5 arriverà in Europa e in Italia a partire dal prossimo 19 novembre 2020 (mentre negli USA e in altre nazioni del mondo sbarcherà il 12 novembre prossimo).

Poco sotto potete scoprire dove prenotare PlayStation 5 al miglior prezzo sul mercato non appena saranno riaperti i preordini: