Smettetela di farvi spennare dai bagarini per PS5: lo chiede GameStop

La nota catena di rivendita GameStop ha annunciato che avrà nuove disponibilità settimanali di PS5 e ha chiesto ai giocatori di non affidarsi a venditori che impongono prezzi fuori da ogni logica per rivendere le loro console – tra cui, sì, anche quelle che sono state appena immesse sul mercato, con le scorte appena giunte in Italia. Stefania ci spiega cosa sta succedendo, con un consiglio e una raccomandazione: fate il gioco dei videogiochi, non quello dei bagarini.