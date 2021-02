PS5, carenza di componenti? Interviene il Presidente Biden

La carenza di semiconduttori causata dalla pandemia COVID-19 in corso sta iniziando a diventare dannosa per una vasta gamma di settori, spingendo il Presidente Biden ad avviare un’indagine su come risolvere questa questione (che, lo ricordiamo, è tra le cause primarie delle poche scorte di PS5 attualmente disponibili nei negozi di tutto il mondo).

Il presidente degli USA dovrebbe firmare oggi un ordine esecutivo che darà il via a un’indagine della durata di 100 giorni relativa alla produzione di semiconduttori, in modo che possano essere formulate strategie alternative per risanare l’impatto negativo registrato sull’economia americana.

Ciò fa seguito a un appello collettivo di aziende come Apple, Sony, AMD e Qualcomm, affinché il Presidente prenda atto delle carenze e di cosa potrebbe significare per l’economia a breve e lungo termine.

«I semiconduttori svolgono un ruolo fondamentale nel fornire prodotti e servizi che alimentano la nostra economia, contribuiscono all’innovazione americana e migliorano la nostra sicurezza nazionale», hanno dichiarato le varie compagnie in una lettera al Presidente, inviata la scorsa settimana. «Dato il ruolo centrale dei semiconduttori, rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella loro ricerca, progettazione e produzione è una priorità nazionale».

La carenza della componentistica ha portato Xbox Series X e PlayStation 5 a scarseggiare sugli scaffali, oltre a rendere difficoltose anche le vendite di computer, GPU, laptop e molto altro ancora. Persino l’industria automobilistica – specie quella legata ai veicoli elettrici – è in seria difficoltà.

L’ordine esecutivo non si limiterà in ogni caso ai semiconduttori, visto che il Presidente Biden ha deciso di avviare indagini analoghe anche nei settori della difesa, della salute pubblica, della preparazione biologica, della tecnologia delle comunicazioni e dell’informazione, oltre che ai trasporti e alla produzione energetica e alimentare.

PS5 è arrivata sul mercato europeo il 19 novembre 2020 in due modelli: quello standard a 499,99€, e quello Only Digital a 399,99€. Recuperate anche la nostra video recensione per tutte le specifiche tecniche (e non solo) legate a PlayStation 5.