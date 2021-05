Un’esclusiva PS5 batte FIFA 21 questa settimana in Italia

Come ogni lunedì, anche oggi IIDEA – ovvero l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia – ha pubblicato la classifica dei videogiochi più venduti nel nostro paese.

Anche questa settimana il report somma le vendite del mercato fisico a quelle digitali, nonostante questa volta a trionfare sia un titolo sbarcato da poco sugli scaffali, in esclusiva PS5.

Stiamo parlando di Returnal, il roguelike targato Housemarque nonché prima, vera esclusiva di un certo peso per console next-gen Sony.

Il titolo ha infatti guadagnato la prima posizione, seguito da un altro classico da sempre stabile sul podio: FIFA 21, il celeberrimo simulatore calcistico targato EA.

È online la classifica settimanale dei #videogiochi più venduti in Italia. Essa fa riferimento a dati combined, sommando le vendite retail a quelle digitali. L’asterisco è indice di dati esclusivamente retail. https://t.co/n1DTMS4COk Week 17 | 26 aprile – 2 maggio 2021 pic.twitter.com/5ibL09yZoS

Al terzo posto un’altra new entry, ossia Pokémon Snap per console Nintendo Switch, chiudendo così un trittico di inizio maggio davvero niente male.

Per quanto riguarda la classifica italiana dei giochi più venduti su PC, al primo posto troviamo lo strategico Total War: Rome Remastered, seguito da Little Nightmares e il classico picchiaduro a incontri di Bandai Namco, Tekken 7.

Ricordiamo anche che la scorsa settimana è stato invece l’action game Square Enix Nier Replicant ver.1.22474487139… a segnare il record come il gioco il più venduto in Italia nel periodo che andava dal 19 aprile al 25 aprile 2021.

Ma non solo: una funzionalità di PS5 stava creando non pochi problemi ai giocatori di Returnal, tanto che gli sviluppatori hanno suggerito di disattivarla.

Questo piccolo “intoppo” non ha intaccato minimamente le qualità dell’esclusiva realizzata da Housemarque, che ci ha fatto davvero sentire come se ci trovassimo davvero su un pianeta alieno.

Se vi siete approcciati da poco con la vostra avventura con Selene, o magari volete semplicemente capire più da vicino cos’ha da offrire questo affascinante roguelike, vi consigliamo di non perdervi la nostra guida di Returnal.

Se invece volete scendere in campo, potete trovare su Amazon il simulatore di calcio FIFA 21 in versione digitale in offerta con i FIFA Points.