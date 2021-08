PS5, due feature combinate porteranno “grandi cambiamenti”

Pete Bottomley, sviluppatore di White Paper Games, ha discusso delle potenzialità dell’SSD di PS5, oltre alle capacità del prossimo Unreal Engine 5, entrambi in grado di stravolgere in un certo qual modo il design dei giochi che verranno.

Già con il sorprendente Ratchet & Clank Rift Apart, ultimo capitolo della serie action platform di Insomniac Games, abbiamo visto di cosa è capace l’SSD della piattaforma Sony.

La notizia va di pari passo a quella circa il rischio di un aumento di prezzo sul finire del 2021, cosa questa che preoccupa produttori e sviluppatori.

Senza contare che da settimane si parla di un evemtuale redesign di PS5 per ovviare al problema delle scorte, ancora molto preoccupante.

Via GamingBolt, lo sviluppatore al momento al lavoro sull’adventure noto con il titolo di Conway Disappearance at Dahlia Vie, il meglio per quanto riguarda i giochi (e il loro level design) deve ancora venire.

Secondo Bottomley, l’arrivo della prossima generazione del motore grafico di Epic Games sarà fondamentale per il futuro dell’industria, visto che contare sulla potenza dell’Unreal Engine 5 con gli SSD più veloci come quello di PS5. sarà un’accoppiata vincente per moltissimi developer.

«C’è un doppio approccio che possiamo sfruttare come sviluppatori, non solo con gli SSD più veloci, ma anche in combinazione con l’Unreal Engine 5», ha spiegato Bottomley.

Quando si creano i giochi 3D più grandi che tendiamo a progettare alla White Paper, lo streaming dei contenuti per il giocatore e sapere come approcciare il design dei livelli per portarli alla performance più ottimale richiede molto tempo. Con tempi di caricamento più rapidi si ha meno bisogno di progettare caratteristiche nelle schermate di caricamento insieme allo streaming del contenuto in fase di esecuzione. L’Unreal Engine 5 rimuove la necessità di questo lato dello sviluppo e invece “spezzetta” il contenuto sotto la scocca. Penso che vedrete alcuni grandi cambiamenti nel design dei livelli con questi due aggiornamenti nella pipeline di sviluppo.

Ovviamente siamo ancora agli albori di questa generazione di console e ci vorrà un po’ prima di vedere gli sviluppatori iniziare davvero a “spremere” come si deve le piattaforme next-gen.

Sicuramente, il potenziale dei titoli dei prossimi anni è decisamente interessante, come suggeriscono del resto le dichiarazioni di Bottomley.

