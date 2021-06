PS5, come giocare le esclusive next-gen su PS4

Uno degli ultimi aggiornamenti resi disponibili su PS5 ha migliorato la funzionalità Share Play, rendendo dunque possibile condividere i giochi esclusivi next-gen anche su PS4.

Per poter quindi giocare ai titoli di prossima generazione su PlayStation 4, sarà necessario non solo avere un amico che possieda la console next-gen di Sony, ma che entrambi siate abbonati a PlayStation Plus e disponiate di una buona connessione internet.

Significa dunque che, con la giusta compagnia, non sarà necessario attendere l’eventuale arrivo di versioni current gen, come potrebbe accadere per un’esclusiva di lancio PS5, ma potrete riuscire a giocare agli ultimi titoli grazie allo streaming.

Una strategia, del resto, che ha intenzione di sfruttare anche la concorrenza, dato che Microsoft vuole consentire l’utilizzo di xCloud su Xbox One per giocare con i titoli di ultima generazione.

Kotaku ha dunque spiegato dettagliatamente come funziona il nuovo Share Play, che rende possibile giocare ai titoli PS5 anche per i possessori di PS4.

Come funziona Share Play su PS5 e PS4

Oltre ovviamente al requisito fondamentale di avere un amico con PS5 disposto a darci una mano, bisognerà assicurarsi di disporre di una connessione internet con un’adeguata velocità di upload: Sony raccomanda almeno 2Mbps, ma sarebbe meglio disporre di una connessione con almeno 5Mbps per un’esperienza più fluida e priva di lag.

A questo punto, bisognerà creare un party in cui invitare il nostro amico: da qui, il possessore di una PS5 dovrà selezionare l’apposita opzione per condividere lo schermo ed avviare Share Play, che sarà possibile utilizzare solo entrambi gli utenti sono abbonati a PlayStation Plus.

Una volta eseguita questa operazione, basterà semplicemente scegliere l’opzione che consentirà di giocare il titolo in multiplayer o se lasciare che il nostro amico prenda il controllo del gioco, consentendogli a tutti gli effetti di giocare alle esclusive next-gen senza bisogno di possedere la console.

Al momento è però presente un importante limite di cui tenere conto: le sessioni di Share Play hanno una durata massima di 60 minuti, ma che può essere «bypassata» avviando un’altra sessione subito dopo essere terminata.

Inoltre, non sarà possibile riuscire a giocare con titoli che non sono attualmente disponibili nello store del nostro paese: per esempio, se un gioco è scaricabile solamente sulla versione giapponese di PlayStation Store, gli utenti italiani non saranno in grado di usufruirne.

Tenendo conto di queste informazioni, si tratta comunque di un ottimo trucco per riuscire a giocare i titoli next-gen senza possedere ancora una PS5, a patto di avere un amico disposto ad aiutarci.

Nel frattempo, Sony ha aperto per la prima volta le iscrizioni al programma beta relativo agli aggiornamenti di PS5, consentendo di essere i primi a testare le nuove funzionalità e lasciare appositi feedback.

Sulla console next-gen di Sony sta per arrivare anche una delle poche esclusive attualmente disponibili su Xbox Series X.

Un altro dei titoli esclusivi PS5 è stato scambiato per un possibile Silent Hill next-gen dopo un teaser, con il team costretto a chiarire la situazione.