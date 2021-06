Un’esclusiva PS5 (della lineup di lancio) ha una versione PS4?

La questione legata ai giochi PS5 in arrivo anche su PS4 sta sicuramente tenendo banco in maniera piuttosto massiccia nel corso di queste settimane.

Nonostante l’uscita di esclusive next-gen come Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart, i possessori della nuova piattaforma Sony si domandano per quanto ancora arriveranno sugli scaffali titoli cross-gen.

Solo alcune settimane fa, con un post su PlayStation Blog, Sony ha infatti ufficializzato che Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok avranno versioni PlayStation 4.

Senza contare la conferma di Horizon Forbidden West come cross-gen, al momento ancora privo di una data di rilascio ufficiale su entrambe le console PlayStation.

Il fascino immortale del dark fantasy

Ora, sarebbe arrivata una conferma circa il fatto che uno dei titoli di lancio più importanti tra quelli usciti su PS5 avrebbe una versione PS4 «nascosta» nel database.

Parliamo di Demon’s Souls, l’ottimo remake del primo soulslike mai arrivato su console, sviluppato da BluePoint Games.

Il gioco è il remake del titolo omonimo uscito su console PS3 diversi anni fa e ora riveduto e corretto grazie alle capacità del team di sviluppo.

Questa fantomatica edizione PlayStation 4, come riportato su Twitter da PlayStation Game Size, potrebbe essere stata cancellata, oppure trattarsi di una semplice versione di prova per gli sviluppatori.

Improbabile che Sony decida di rilasciare il gioco in formato PS4 nel corso dei prossimi mesi, visto che il gioco è stato comunque una delle esclusive più importanti tra quelle disponibili al day one della console.

Nella nostra recensione del gioco su PS5 vi abbiamo spiegato che «antesignano di un nuovo modo di intendere un genere Demon’s Souls fu l’origine di un mito che oggi, grazie a un remake di encomiabile fattura, si trasforma in leggenda.»

Per quanto riguarda God of War Ragnarok ricordiamo che pochi giorni fa è stato rinviato al 2022, dopo che era stato formalizzato per l’anno corrente (ma che così non sarà).

Gran Turismo 7 aveva subito un destino del tutto identico, venendo programmato per il 2021 ma slittando inevitabilmente al prossimo anno.