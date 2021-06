Xbox One farà presto girare le esclusive next-gen

Microsoft ha ufficializzato che Xbox One sarà presto in grado di far girare titoli lanciati in esclusiva Xbox Series X|S e console next-gen.

Questa nuova possibilità sarà aperta dalla disponibilità di Xbox Cloud Gaming, tramite Xbox Game Pass, in arrivo sulla piattaforma ormai della passata generazione.

Il cloud gaming ha cominciato ad essere al centro della strategia per i videogiochi della casa di Redmond, come vi abbiamo raccontato nel dettaglio nel nostro ultimo approfondimento.

Sono tantissimi i giochi in programma per Xbox Game Pass quest’anno e nel prossimo futuro, e questo rappresenta di certo un’ottima notizia per i possessori di una Xbox One.

In un post sul blog ufficiale Xbox Wire, menzionando titoli come Forza Horizon 5, Stalker 2 e Redfall, Microsoft ha sorpreso gli appassionati aprendo per loro uno spiraglio senza la necessità di avere una Xbox Series S o X.

«Siamo entusiasti di vedere gli sviluppatori realizzare le loro visioni in modi che soltanto l’hardware next-gen permetterà loro di fare», si legge nel post.

«Per i milioni di persone che giocano sulle console Xbox One, non vediamo l’ora di condividere di più riguardo a come potreremo molti di questi giochi next-gen, come Microsoft Flight Simulator, sulla vostra console attraverso Xbox Cloud Gaming, esattamente come facciamo con i dispositivi mobile, tablet e browser».

Un’idea che è sempre stato nelle menti del gigante americano, ma che per la prima volta viene messa nero su bianco come impegno con la community.

Evidentemente, potrebbe trattarsi di una rassicurazione per quegli utenti non ancora in grado di acquistare una console next-gen, e al contempo un modo per continuare a spingere gli abbonamenti a Xbox Game Pass, il vero faro di Microsoft.

Pure Sony ha risposto all’esigenza di mantenere la propria userbase attiva a prescindere da PS5, in due modi diversi.

Il primo è stato spingere sul gaming su PC, con esclusive della passata generazione che stanno gradualmente arrivando sulla piattaforma.

Il secondo è l’approdo di alcuni titoli, come Gran Turismo 7 e God of War Ragnarok, anche su PlayStation 4 dopo che erano stati annunciati quali esclusive next-gen.

Il tutto mentre persino Nintendo studia la next-gen, con la fantomatica Switch Pro alla finestra in attesa di un annuncio.