Un big esclusivo Xbox sta per arrivare su PS5 (ed è un horror)

The Medium, titolo precedentemente uscito in esclusiva per Xbox Series X|S, è ora in arrivo su PlayStation 5.

A confermarlo è lo sviluppatore Bloober Team, dopo aver rilasciato il gioco a gennaio sulla console di nuova generazione di casa Microsoft.

Si trattava, di fatto, di una delle pochissime esclusive Xbox per la piattaforma next-gen, ora sfumata a seguito dei nuovi accordi con PlayStation. Nella recensione di SpazioGames trovate il nostro punto di vista sul gioco.

Il 3 settembre prossimo, infatti, The Medium sarà disponibile su PlayStation 5, con una versione fisica attesa anche su PC Windows e Xbox Series X.

Ma non solo: sarà disponibile anche un’edizione speciale, The Medium: Two Worlds Special Launch Edition, con una steelbook, la colonna sonora e un artbook, sempre in uscita a partire dal 3 settembre.

Secondo quanto riferito dal CEO Piotr Babieno, Bloober Team sta lavorando a un altro gioco horror: a febbraio, Babieno ha dichiarato a GamesIndustry.biz che Bloober ha lavorato al nuovo progetto da più di un anno.

Ricordiamo in ogni caso che The Medium è realizzato con la collaborazione del compositore della saga di Silent Hill, Akira Yamaoka, mentre l’intera esperienza si basa sul come e perché la prospettiva cambi la nostra percezione nel rivelare la realtà.

Durante l’avventura vestiamo infatti i panni di Marianne, una medium perseguitata da visioni che dovrà quindi fare la spola tra due mondi, quello reale e quello degli spiriti (dove nulla è come sembra).

