PS5 cade sotto i colpi di Switch e PS4 in Giappone nell’ultima settimana

PS5 è disponibile anche in Europa e Italia dal mese di novembre dello scorso anno, nonostante il lancio sia stato piuttosto problematico a causa dell’alta richiesta e le poche scorte (dovute anche ai rallentamenti per l’emergenza sanitaria mondiale).

Pochi giorni vi abbiamo reso noto come PlayStation 5 ha venduto in Giappone 118.085 unità nella settimana dal 9 al 15 novembre, tanto che l’analista di Ace Economic Research Institute Hideki Yasuda ha rivelato che la console ha venduto circa 240.000 unità in Giappone nelle prime sei settimane di disponibilità, ossia meno di ogni altra console PlayStation durante lo stesso periodo di tempo (eccetto PSP).

A quanto pare, gli ultimi dati diffusi da Famitsu confermerebbero questo trend in discesa per la piattaforma next-gen di Sony nella Terra del Sol Levante: i dati di vendita che vanno dal 21 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 mostrano infatti Nintendo Switch in testa, seguita da Switch Lite e PS4. PS5 deve infatti accontentarsi del quarto posto, con 18,129 unità vendute (e un totale di 214,228 console piazzate dal lancio).

Poco sotto, la classifica hardware giapponese completa:

Switch – 467,051 (14,512,967) Switch Lite – 123,243 (3,139,528) PlayStation 4 – 30,482 (7,733,236) PlayStation 5 – 18,129 (214,228) PlayStation 5 Digital Edition – 5,691 (51,554) New 2DS LL (including 2DS) – 1,372 (1,151,470) Xbox Series X – 275 (24,974) PlayStation 4 Pro – 112 (1,575,530) Xbox Series S – 64 (6,584)

Insomma, un fine anno sicuramente non al top per PlayStation 5, che ci auguriamo riuscirà a recuperare il terreno perduto sulle rivali non appena inizieranno a uscire titoli (esclusive incluse) di un certo peso.

PlayStation 5, lo ricordiamo per quei pochi che non lo sapessero, è disponibile nel Vecchio Continente dal 19 novembre 2020, al costo di 499,99€ per la versione standard con lettore ottico e 399,99€ per la versione only digital (in grado quindi di leggere solo giochi scaricati via PlayStation Store).