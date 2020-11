PS5 bianca non lo soddisfa, artista ci dipinge sopra

Sappiamo che non tutti hanno apprezzato la scelta di Sony di presentare con una scocca interamente bianca la sua PS5, che segna una rottura netta con il passato – proponendo un peculiare colpo con due “ali” bianche che avvolgono il corpo nero centrale della console.

Visto che alcuni la preferivano interamente nera, o di chissà quale altro colore, abbiamo già visto alcuni appassionati che hanno deciso di ricolorarla da sé, sfruttando i mezzi a loro disposizione per riverniciare le scocche rimovibili di PS5. Ma cosa succede quando dai queste scocche – bianche in modo provocante – a un artista? Succede che ci dipinge sopra.

PlayStation 5 personalizzata da un artista

Lo ha fatto Felix Schlater, che ha deciso di personalizzare la scocca della sua appena acquistata PlayStation 5 immaginando un’illustrazione dai colori forti, ricca di viola e blu, che avrebbe caratterizzato tanto la parte frontale quanto quella posteriore della console.

Non vogliamo spoilerarvi troppo del risultato, ma potete vedere il video che mostra entrambe le nuove scocche di PS5 dopo il trattamento-Schlater.

Di seguito, anche il post Instagram dell’artista, che mostra da vicino il risultato finale dei suoi sforzi sulla PlayStation-5-decisamente-non-più-bianca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Felix Schlater (@felixschlater)

Difficile prevedere se Sony avesse immaginato o no che, con una scocca bianca così grande, gli appassionati si sarebbe sbizzarriti a dipingerci sopra.

Vedremo nelle prossime settimane quanti altri design peculiari salteranno fuori dalla Rete. Per quanto riguarda le scocche colorate da acquistare, invece, il progetto è andato decisamente incontro a degli imprevisti – nell’attesa che magari sia Sony, in futuro, a presentare PS5 anche in altre colorazioni che potrebbero omaggiare i giochi con cui la console sarà venduta eventualmente in bundle.

Per tutti gli approfondimenti dedicati a PS5 fate riferimento alla nostra pagina hub dedicata alla console.