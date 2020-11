PS5, il crowfunding è la ‘soluzione’ per le scocche colorate?

Diversi giorni fa, il sito PlateStation 5 – che aveva offerto la possibilità di mettere mano a delle placche colorate per personalizzare la propria PS5 – si è visto costretto a rinominare il tutto con il nome di CustomizeMyPlates.com, a seguito del reclamo di Sony.

La storia, purtroppo per loro, è poi evoluta in maniera ancora peggiore, costringendo gli amministratori a chiudere del tutto il portale e rimborsare tutti coloro che avevano preordinato le placche colorate per PlayStation 5.

Ciò non ha fermato tuttavia alcuni utenti dal personalizzare la propria console in maniera del tutto homemade. Ora, però, sembra che i creatori delle scocche di CustomizeMyPlates siano tornati all’attacco: facendo affidamento alla piattaforma di crowdfunding Gofundme il team ha intenzione di riportare le scocche personalizzate di PlayStation 5 sul mercato.

L’azienda, che ha ottenuto un gran numero di consensi via social, rivelerà i dettagli solo prossimamente, sebbene al momento non è chiaro se abbiano o no risolto i “problemi legali” con Sony e PlayStation.

«Ci saranno tonnellate di aziende che realizzeranno queste scocche e Sony non potrà fermarli», ha rivelato un portavoce della compagnia, «Sony può ragionevolmente combattere terze parti non ufficiali aggiornando il firmware della console e bloccando tali imitazioni, ma un frontalino? Non c’è molto che possono fare a lungo termine.»

Da quello che è stato riportato dal portale VGC, sembra che siano in corso vari tentativi di convincimento verso la compagnia giapponese. In caso di ennesimo stop, la compagnia CustomizeMyPlates rischia di finire in tribunale, con tutte le spese legali del caso. Staremo a vedere.

