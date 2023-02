I migliori giochi PS VR 2 al lancio

L’attesa per l’arrivo di PlayStation VR2 è finalmente finita, ormai il visore di nuova generazione è ufficialmente disponibile online e nei negozi (e infatti potete comprarlo tramite invito su Amazon) dalla scorsa settimana.

Nella nostra recensione vi abbiamo parlato nel dettaglio delle specifiche tecniche e delle nostre prove con indosso il visore, testando vari giochi e modalità per capirne il funzionamento. Adesso, invece, è il momento di parlare dei titoli che accompagnano PS VR 2 in questi suoi primi passi sul mercato.

La lista di titoli disponibili dal giorno di lancio di PS VR 2 è di circa una trentina, divisi tra novità assolute, update grafici di titoli del primo PS VR e porting da altri visori per PC. Una base di partenza che punta a una certa varietà di esperienze per accontentare il maggior numero possibile di giocatori. Tra questi alcuni rischiano di restare un po’ nell’ombra dei nomi più blasonati, e sarebbe un peccato perderseli nella corrente di nuove uscite.

Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare una serie di titoli che riteniamo siano l’ideale per iniziare l’avventura con il nuovo PlayStation VR2.

I nostri sono solo alcuni consigli e nulla vi vieta di proporci altri giochi che magari ci siamo persi tra tutti quelli usciti in questi giorni. Nel frattempo vi proponiamo la nostra selezione dei migliori titoli presenti al lancio di PSVR2.

Ecco alcuni interessanti giochi in uscita con PlayStation VR2

Horizon: Call of the Mountain

Genere : avventura

: avventura Sviluppatore : Guerrilla Games, Firesprite

: Guerrilla Games, Firesprite Publisher: Sony Interactive Entertainment

Non potevamo non citare la prima grande esclusiva del nuovo PlayStation VR 2. Tutte le nostre impressioni sul gioco sono state espresse nella nostra recensione, dove vi spieghiamo per filo e per segno cosa funziona e cosa no in quest’avventura ambientata nelle suggestive terre di Horizon.

Aggiungeremo solo che, paragonato con gli altri titoli di lancio, Horizon: Call of the Mountain è il gioco più interessante perché è al momento l’unico davvero pensato per sfruttare al meglio PS VR 2 – e questo si vede soprattutto nel suo comparto tecnico, che lascerà molti giocatori senza fiato di fronte a certi panorami.

Se sul gameplay ci sono alti e bassi, dal punto di vista visivo al momento non c’è nulla che si avvicini a questo titolo tra tutti quelli usciti finora.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Genere : avventura, sparatutto

: avventura, sparatutto Sviluppatore : ILMxLAB

: ILMxLAB Publisher: Disney Interactive Studios

Anche di Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge ne abbiamo parlato principalmente in una recensione dedicata, che vi consigliamo di leggere se siete interessati. Il gioco è un porting da Meta Quest 2 che unisce l’avventura originale e il suo corposo DLC in un unico pacchetto.

Gli amanti di Star Wars probabilmente apprezzeranno questo titolo, che permette di giocare nei panni di diversi protagonisti ognuno con armi e stili diversi di gameplay.

Più che dell’importanza della narrativa il gioco si preoccupa di creare situazioni tipiche viste nei film di Star Wars, tra sparatorie contro gli iconici stormtrooper, esplorazioni di pianeti alieni e le immancabili battaglie con la spada laser.

Il focus è infatti soprattutto sull’atmosfera che vuole ricalcare i classici film della serie. Un vero riassunto dell’esperienza tipica di Star Wars in un solo gioco.

Resident Evil Village

Genere : survival horror

: survival horror Sviluppatore : Capcom

: Capcom Publisher : Capcom

: Capcom Vedilo su Amazon

Così era successo con Resident Evil VII e così è successo adesso per l’ottavo capitolo: Resident Evil Village è anche in realtà virtuale. Il titolo horror di Capcom ha ricevuto un aggiornamento gratuito per poter giocare l’intera campagna con PS VR 2, proprio com’era possibile fare con il suo predecessore.

Il gioco presenta ora una grafica che supporta la risoluzione 4K HDR e l’audio 3D del visore; inoltre, tutti i controlli sono stati riprogettati per funzionare meglio con i due controller PS VR 2 Sense e con l’eye tracking, la nuova tecnologia del PlayStation VR 2.

Per prendere confidenza con i comandi sono state aggiunte due nuove modalità: Tutorial VR e Poligono di Tiro, i cui nomi si spiegano da soli. I più curiosi potranno anche scaricare una demo dal PlayStation Store per verificare in prima persona tutti i cambiamenti.

Gran Turismo 7

Genere : simulazione di corse

: simulazione di corse Sviluppatore : Polyphony Digital

: Polyphony Digital Publisher : Sony Interactive Entertainment

: Sony Interactive Entertainment Vedilo su Amazon

Anche l’esclusivo gioco di corse Gran Turismo 7 ha ricevuto un update gratuito dedicato al PlayStation VR 2. Con questo update installato sarà possibile giocare l’intero titolo sfruttando il nuovo visore di Sony, e non più una singola modalità come avvenuto con il precedente capitolo.

Con quest’aggiunta i giocatori potranno veramente sentirsi alla guida di un’auto da corsa, entrando virtualmente all’interno dell’abitacolo, diverso e incredibilmente dettagliato per ogni veicolo, proprio come Polyphony ci ha abituato con la sua cura maniacale.

In merito alle novità assolute, esiste soltanto una modalità: si tratta dello Showroom VR, che permetterà semplicemente di ammirare le auto in tutta la loro bellezza aggirandosi in una sorta di garage virtuale. Una modalità che nel concreto non aggiunge nulla di imprescindibile, ma che sicuramente piacerà agli appassionati di automobili a cui il gioco è da sempre destinato.

No Man’s Sky

Genere : avventura, open world

: avventura, open world Sviluppatore : Hello Games

: Hello Games Publisher : Hello Games

: Hello Games Vedilo su Amazon

Anche il titolo d’esplorazione spaziale No Man’s Sky si è aggiornato con un update gratuito che introduce il supporto al nuovo PlayStation VR 2. Questo aggiornamento prende il nome di Fractal Update ed è composto non soltanto dal supporto al visore di Sony, ma anche da nuovi contenuti per i viaggiatori dell’universo sconfinato del titolo di Hello Games.

Il gioco ci mostra una nuova veste grafica accompagnata da un nuovo sistema di controlli ottimizzato per la realtà virtuale.

In più è presente anche una nuova spedizione chiamata Utopia, dove bisognerà ricostruire una base planetaria. Il premio per il completamento della quest sarà una nuova nave spaziale chiamata appunto Utopia, estremamente agile e veloce. Un motivo in più, dunque, per ritornare a solcare lo spazio profondo del longevo titolo di Hello Games.

Moss: Book 1 & 2

Genere : avventura, platform

: avventura, platform Sviluppatore : Polyarc

: Polyarc Publisher: Polyarc

Uno dei migliori giochi nati sul primo PlayStation VR torna in una versione aggiornata per il nuovo visore di Sony. Moss è una storia dai toni fiabeschi divisa in due parti, in cui interpreteremo la figura mistica del Lettore che dovrà aiutare la topolina Quill a sconfiggere le forze del male. Ogni zona del gioco sarà un piccolo diorama in 3D che potremo manipolare per aiutare la piccola protagonista a risolvere enigmi e a sconfiggere dei nemici (qui la review del secondo capitolo sul primo PS VR).

La nuova versione per PS VR 2 migliora molto la componente grafica sfruttando anche la nuova tecnologia dell’eye tracking per alcuni momenti di gameplay. L’unica pecca è data dal fatto che l’update non sarà affatto gratuito e bisognerà ricomprarsi entrambi i giochi anche se si possedeva già la versione per PS4.

After the Fall

Genere : sparatutto in prima persona

: sparatutto in prima persona Sviluppatore : Vertigo Games

: Vertigo Games Publisher: Vertigo Games

Questo titolo è stato definito da molti come un Left 4 Dead pensato per la realtà virtuale – e in effetti le meccaniche di After the Fall ricordano molto quelle del gioco Valve, ma riescono a inserirsi bene in un mercato dove non esisteva nulla di simile.

Il gioco, già disponibile sul primo PS VR, sarà disponibile anche sul nuovo visore di Sony grazie a un aggiornamento gratuito per chi già possedeva lo possedeva.

Ora il titolo è ancora più bello da giocare grazie ai miglioramenti grafici e all’espansione del campo visivo dovuti alle caratteristiche del PlayStation VR 2. In più supporta anche il feedback aptico per rendere le battaglie contro orde di non morti ancora più immersive.

Al momento è inoltre uno dei pochi titoli che permettono di giocare online insieme ai propri amici.

Rez Infinite e Tetris Effect

Genere : sparatutto su binari/puzzle

: sparatutto su binari/puzzle Sviluppatore : United Game Artist/Monstars, Resonair, Stage Games

: United Game Artist/Monstars, Resonair, Stage Games Publisher: Enhance Games

Entrambi questi titoli, pubblicati da Enhance Game e prodotti da Tetsuya Mizuguchi, tornano anche su PlayStation VR 2 grazie a un update gratuito. I due giochi sono le rivisitazioni per realtà virtuale di due famosi titoli del passato. Tetris ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma questa nuova versione presenta delle novità a livello di gameplay che si legano alla musica e ai colori di ogni stage, per un’esperienza visiva e sensoriale davvero nuova e affascinante.

Rez Infinite è invece un titolo che tramite i suoni e i colori mira a creare un’esperienza sinestetica davvero unica nel mondo videoludico. Il titolo è uno sparatutto su binari in cui a ogni nemico ucciso viene associato un suono che inizia a espandersi e moltiplicarsi insieme ai colori man mano che sconfiggiamo sempre più avversari, fino al fatidico boss finale, creando nel frattempo una sinfonia di suoni e colori per un’esperienza quasi mistica.

Questa nuova versione, oltre alla grafica migliorata, consente anche di mirare con gli occhi sfruttando la tecnologia dell’eye tracking, rendendo il gioco ancora più singolare e divertente.

Dyschronia: Chronos Alternate

Genere : visual novel, investigativo

: visual novel, investigativo Sviluppatore : IzanagiGames, MyDearest Inc.

: IzanagiGames, MyDearest Inc. Publisher: MyDearest Inc.

Avete mai desiderato far parte di un anime? Dyschronia: Chronos Alternate è un’avventura grafica investigativa in stile anime vissuta interamente in prima persona tramite la realtà virtuale. Il gioco è il primo episodio di tre, e gli altri due sono stati confermati come in arrivo entro la fine dell’anno.

Il gioco è ambientato in una sorta di città futuristica che ricorda molto quella del film Minority Report, dove tutti i crimini vengono impediti prima che possano accadere tramite la lettura dei sogni.

Il fondatore della città però un giorno muore inspiegabilmente, in un omicidio che non sarebbe mai potuto accadere con questo sistema. Nei panni dell’investigatore Hal Scion dovremo fare luce su questo mistero.

Il titolo ci permetterà di interagire in prima persona con le scene del crimine per analizzare indizi e interrogare sospetti per vivere quest’avventura prevalentemente narrativa come mai prima d’ora era avvenuto con altri titoli simili.

Unplugged: Air Guitar

Genere : rhythm game

: rhythm game Sviluppatore : Anotherway

: Anotherway Publisher: Vertigo Games

Se amate la musica, ma non sapete minimamente suonare una chitarra, allora Unplugged: Air Guitar è il gioco che fa per voi. Il titolo è praticamente un Guitar Hero per la realtà virtuale.

Tramite la precisione nella lettura dei movimenti delle mani dei nuovi controller di PS VR 2 sembrerà davvero di stare suonando una vera chitarra.

Come in ogni rhythm game bisognerà suonare gli accordi al momento giusto per ottenere il punteggio migliore e sbloccare nuovi brani, chitarre e attrezzature.

Il gioco presenta poi oltre 45 brani rock e metal di band e musicisti leggendari come The Offspring, Ozzy Osbourne, The Clash, Garbage e molti altri. Insomma: un nuovo e interessante modo di vivere la musica tramite la realtà virtuale.

Sentitevi liberi di allungare questa lista a piacimento se avete adocchiato altri titoli di lancio di PS VR 2 che vi hanno colpito in positivo e che non abbiamo inserito in questa lista.

Intanto, vi ricordiamo che su SpazioGames.it potete trovare anche il nostro articolo enciclopedico, con tutto quello che riguarda PS VR 2 e che dovete sapere, accompagnato dalle FAQ che rispondono ai vostri dubbi – come a quali sono le differenze tra il primo e il secondo PS VR.