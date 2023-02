PlayStation, il prossimo evento ci preparerà alla «seconda fase di PS5»

All’inizio di questo mese, il giornalista Jeff Grubb ha affermato che Sony avrebbe tenuto una presentazione State of Play a febbraio e un PlayStation Showcase dalle parti dell’E3, con le maggiori rivelazioni e annunci dell’azienda.

Naturalmente, la presentazione dello State of Play si è svolta proprio ieri, dando ulteriore credito alle voci relative a uno showcase più corposo previsto nei prossimi mesi.

Sony ha tenuto il nuovo appuntamento con il suo State of Play, che arriva proprio a ridosso del lancio di PS VR 2 (qui la nostra recensione, in caso ve la foste persa).

A quanto pare, quindi, dopo le novità mostrate il 23 febbraio, PlayStation avrebbe in serbo un evento per presentare una vera e propria seconda fase di PS5.

Come riportato da Gaming Bolt, durante il suo podcast Game Mess Decides, Grubb ha affermato che il prossimo PlayStation Showcase sarà un evento «massiccio» e verrà utilizzato da Sony per «impostare la seconda fase di PlayStation 5», con una serie di importanti rivelazioni e aggiornamenti first party presumibilmente previsti per lo show.

È interessante notare che, secondo Grubb, lo showcase era originariamente previsto per lo scorso autunno, ma è stato continuamente rimandato perché «gli sviluppatori non erano pronti».

Ora, l’evento sarebbe in programma poco prima dell’E3, anche se non sembra essere ancora stata fissata una data specifica (il che ha senso, visto che non siamo ancora arrivati a marzo).

Resta da vedere quali saranno esattamente i piani di Sony per l’evento, visto che al momento la compagnia ha annunciato ufficialmente due importanti giochi first party, entrambi di Insomniac, con Marvel’s Spider-Man 2 (che uscirà in autunno) e Marvel’s Wolverine (che dovrebbe uscire nel 2024).

Nel frattempo, è stato confermato che Naughty Dog sta lavorando a un gioco multiplayer standalone di The Last of Us, per il quale sono previsti nuovi dettagli nel corso dell’anno.

