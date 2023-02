Ai giocatori PlayStation piacciono gli sparatutto, e i dati sorprendono

PlayStation 5 sta entrando nelle case dei giocatori di tutto il mondo, tanto che in queste ore è emerso un dato realmente interessante e che farà certamente discutere.

Se tra uscite Tripla A e titoli PlayStation Plus (potete acquistare una PSN card su Amazon) le scelte non mancano, sembra che i giocatori abbiano un predilezione per un genere in particolare.

Senza nulla togliere a grandi titoli d’azione e d’avventura – come il recente God of War Ragnarok – sembra infatti che un gran numero di giocatori puntino ad altro.

Secondo un recente rapporto riportato anche dai colleghi di Games Radar, gli sparatutto rappresentano quasi la metà del tempo di gioco globale degli utenti PlayStation.

All’inizio del mese di febbraio di quest’anno, l’Autorità per la concorrenza e il mercato del Regno Unito ha pubblicato i risultati provvisori relativi all’offerta di Microsoft per l’acquisizione di Activision Blizzard.

Come rilevato dall’utente Idas di ResterEra e condiviso su Twitter da Idle Sloth, il rapporto rivela che gli sparatutto in terza e in prima persona rappresentano una quota significativa del mercato e rappresentano ben il 40% del tempo di gioco di PlayStation a livello globale.

Quando si parla della popolarità degli sparatutto su console, la situazione sembra essere chiara: «Notiamo che due dei principali giochi di Activision su console, Call of Duty e Overwatch, appartengono al genere degli sparatutto», si legge nel rapporto. «Il genere sparatutto costituisce una quota significativa del mercato, in particolare su console».

E ancora: «Le prove presentate da terzi indicano anche che gli sparatutto sono una categoria di gioco importante su console. Ad esempio, i dati di [dettaglio omesso] indicano che gli sparatutto costituiscono [dettaglio omesso] delle entrate di PlayStation e il 40% del tempo di gioco di PlayStation a livello globale».

Dato che Call of Duty è uno degli sparatutto più popolari del pianeta, non sorprende che Sony non sia entusiasta dei piani di Microsoft di acquisire Activision Blizzard. Sony sostiene che se l’operazione dovesse andare in porto, avrebbe «importanti implicazioni negative per i giocatori».

Mentre il futuro di Call of Duty su PlayStation è alquanto incerto, Microsoft ha firmato un accordo decennale per portare i capitoli della serie su Nintendo Switch se l’acquisizione di Activision andrà in porto.