PS5 avrà una nuova attesa feature nel 2022: c’è l’annuncio di Sony

Negli ultimi mesi Sony ha dimostrato di voler credere fortemente nel settore del gaming competitivo: la casa di PlayStation ha voluto confermare nuovamente le proprie ambizioni, annunciando una nuova feature in arrivo su PS5.

I giocatori amano infatti mettersi alla prova con i propri controller DualSense o varianti alternative nelle competizioni ufficiali, che pare stiano per venire integrate più facilmente anche su PlayStation 5.

Come riportato da GameSpot, Jim Ryan, boss di PlayStation, ha infatti annunciato ufficialmente l’intenzione di implementare una modalità tornei su PS5, che plausibilmente si dovrebbe concentrare maggiormente sul gaming competitivo.

Una novità particolarmente attesa, dato che l’anno scorso Sony si era perfino assicurata l’esclusività del torneo EVO, la competizione dei giochi picchiaduro a incontri più seguita al mondo.

L’annuncio è arrivato durante il CES 2022, l’evento tecnologico dal quale sono state annunciate le specifiche next-gen di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale.

Jim Ryan si è limitato a citare la feature con una semplice frase, confermando però l’intenzione di voler introdurre questa attesa feature su PS5 già nel 2022, per la gioia dei fan più competitivi.

Sfortunatamente, al momento questo è tutto quello che sappiamo su questa nuova feature: Sony non ha infatti voluto chiarire in che modo sarà strutturata e che cosa potrà offrire nello specifico ai giocatori interessati.

Tuttavia, è possibile iniziare a farsi un’idea prendendo in analisi alcuni brevetti già registrati: la casa di PlayStation stava infatti valutando la possibilità di utilizzare i trofei per gestire i sorteggi.

Questa funzionalità giustificherebbe certamente la presenza della feature su console, anche se è, naturalmente, da analizzare attentamente se sarà in grado di poter garantire il giusto equilibrio per gli incontri competitivi.

Un ulteriore brevetto suggeriva inoltre la possibilità di poter effettuare scommesse sui tornei, anche in denaro, con quotazioni determinate da incontri precedenti.

Naturalmente è possibile che la modalità «tornei» definitiva scelga di non utilizzare nessuna di queste idee, che al momento sono state unicamente brevettate: qualora arrivassero ulteriori novità o conferme definitive su cosa i fan potranno aspettarsi, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

