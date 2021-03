PlayStation si assicura l’esclusività del torneo Evo

L’Evolution Championship Series, noto anche come Evo, è un evento annuale dedicato agli eSport, più in particolare concentrandosi esclusivamente sui picchiaduro a incontri. Si tratta di una serie di sfide che abbracciano il formato a doppia eliminazione, particolarmente apprezzati per la loro organizzazione. Ora, PlayStation ha annunciato di essersi assicurata una partnership esclusiva con le arene virtuali nate nel lontano 1996.

Via sito ufficiale, Steven Roberts – VP Global Competitive Gaming di SIE – ha confermato il prossimo capitolo della storia di PlayStation ed Evo, insieme. Sony Interactive Entertainment ha infatti avviato una collaborazione con RTS per acquisire Evo, attraverso una partnership in joint venture.

Il torneo Evolution Championship Series

Con competenze che spaziano dalla gestione di eventi di eSport, alla consulenza per marchi e sviluppatori e alla gestione dei vari talenti, RTS sarà guidata dal CEO Stuart Saw e sostenuta da vari investitori tra cui la società di intermediazione Endeavour.

I co-fondatori di Evo Tom e Tony Cannon rimarranno coinvolti in un ruolo di consulenza, al fine di garantire che Evo continui a crescere nel corso degli anni.

Con il supporto di editori di livello mondiale, Evo tornerà quest’anno come Evo Online, una competizione che non avrà luogo fisicamente e che si terrà dal 6 all’8 agosto e dal 13 al 15 dello stesso mese. L’ingresso sarà gratuito e i giocatori in Nord America, Europa, Asia e America Latina potranno competere a Tekken 7, Street Fighter V: Champion Edition, Mortal Kombat 11 Ultimate e Guilty Gear -Strive.

Le qualificazioni online saranno trasmesse in live streaming per i fan che non vorranno perdersi neanche un round, mentre ulteriori dettagli verranno condivisi nelle prossime settimane su evo.gg.

Per Sony, l’annuncio di oggi segna un passo in avanti per promuovere la crescita delle community dei picchiaduro (visto anche che sulle console PlayStation i giocatori di beat ‘em up a incontri hanno registrato oltre 1,1 miliardi di ore di gioco solo nel 2020).