PS5: togliere i pannelli graffia la console? Una foto lo testimonia

Durante la giornata di ieri, Sony ha pubblicato un video teardown in cui mostra l’interno di PS5. Nel filmato, visto da oltre 2 milioni di utenti, Masayasu Ito – EVP, Hardware Engineering and Operation di Sony Interactive Entertainment – ha spiegato il lavoro richiesto per realizzare la nuova console, oltre a svelarne la componentistica interna.

Una delle caratteristiche che sono balzate subito all’occhio, è quella che nel filmato pubblicato da Sony la scocca esterna della console sembra essere davvero molto facile da rimuovere.

Un'immagine del teardown di PS5.

Grazie a questo dovrebbe essere abbastanza semplice pulire la console dalla polvere oltre a potere – sembra – cambiare il guscio bianco di PS5.

Ora, però, sembra essere sopraggiunto un problema alquanto fastidioso. Stando a un’immagine apparsa via Twitter, sembra proprio che la rimozione dei pannelli possa creare dei graffi interni alla console, ben visibili e sicuramente molto difficili da rimuovere.

Yikes. Be careful when you take apart your ps5! He scratched the shit out of it. 😬 pic.twitter.com/qWEuIMOHEp — 드림 캐쳐 스탠 (@GaheyeonDC) October 7, 2020

Dall’immagine sembra infatti chiaro che perni in plastica possono in qualche modo rigare lo chassis interno di PS5 lasciando graffi non troppo belli da vedere. Nel dubbio, il nostro consiglio è quello di fare molta attenzione, nel caso in cui si decidesse di rimuovere la scocca di PS5.

Resta da vedere in ogni caso se la procedura di “incastro” non consenta di rimuovere più delicatamente i pannelli, in modo da non segnare l’interno della PlayStation 5 (visto che parliamo di un oggetto alquanto costoso). Non appena avremo tra le mani la console, sapremo.

Ricordiamo, per quei pochi che ancora non l’avessero appuntato in rosso sul calendario, che PS5 uscirà il 19 novembre sul mercato europeo a 499,99€ per la standard e 399,99€ per la versione only digital.